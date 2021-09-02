Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210902/chpli-akindan-ankara-sivas-yht-ile-ilgili-uyardi-yaklasik-80-kilometresi-eski-hattan-olusuyor-1048538241.html
CHP’li Akın'dan Ankara-Sivas YHT ile ilgili uyardı: Yaklaşık 80 kilometresi eski hattan oluşuyor
CHP’li Akın'dan Ankara-Sivas YHT ile ilgili uyardı: Yaklaşık 80 kilometresi eski hattan oluşuyor
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın,iki gün sonra açılması planlanan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı’nın henüz tamamlanmadığını belirterek... 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T09:49+0300
2021-09-02T09:49+0300
türkiye
ankara
chp
sivas
ahmet akın
yüksek hızlı tren (yht)
ankara-sivas yüksek hızlı tren hattı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104123/63/1041236352_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_475ea0657245cf870e5a58b9fd5ee27d.jpg
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 4 Eylül’de açılacağı belirtilen Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı’nın yüzde 20’sinin (yaklaşık 80 kilometre) eski konvansiyonel hattan oluşacağına dikkat çekti.Akın, “Yapımı 14 yıldır yılan hikâyesine dönen, inşaat halindeyken güzergâhı değiştirilen ve bugüne kadar 6 kez açılış tarihi ilan edilen Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı henüz tamamlanmadı. İktidarın; ‘açılış yaptık’ demek için yüzde 20’si tamamlanmayan hattı açması olası bir kazaya davetiye çıkarır” uyarısında bulundu.Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'nin habere göre, hattın yüzde 20’sine denk gelen Ankara Kırıkkale arasındaki konvansiyonel hattın kullanılmasının güvenlik riski oluşturduğunu söyleyen Akın, “80 km’lik bölümde yapılacak herhangi bir kontrolsüz hız, kazaya davetiye çıkarabilir” ifadelerini kullandı.'Bu hat; iktidarın en büyük plansızlık örneklerinden biri'Ahmet Akın “Ankara-Sivas YHT; 14 yıl önce ihale edildi. 2008’de inşaat çalışmaları başladı. Bu zamana kadar bitmedi. İhaleye gerçek metrajlar üzerinden çıkılmaması ve projenin zemin-sontaj etütlerine dayalı olarak hazırlanmaması sonucu gecikmeler oldu. Yanlış planlama nedeniyle inşaat çalışmaları sürerken hattın güzergâhı büyük oranda değiştirildi. Bununla birlikte 10 bin 618 metre olan tünel boyutu dörde katlanarak 43 bin 742 metreye; 2 bin 730 metre olan viyadük boyutu da dörde katlanarak 11 bin 263 metreye çıktı. Bu hat; iktidarın en büyük plansızlık örneklerinden biri” diye konuştu.
türkiye
ankara
sivas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104123/63/1041236352_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_63eef8e404ab3e7673b0f1f090e1f577.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ankara, chp, sivas, ahmet akın, yüksek hızlı tren (yht), ankara-sivas yüksek hızlı tren hattı

CHP’li Akın'dan Ankara-Sivas YHT ile ilgili uyardı: Yaklaşık 80 kilometresi eski hattan oluşuyor

09:49 02.09.2021
© AA Yüksek Hızlı Tren (YHT)
 Yüksek Hızlı Tren (YHT) - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© AA
Abone ol
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın,iki gün sonra açılması planlanan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı’nın henüz tamamlanmadığını belirterek, "İktidarın; ‘açılış yaptık’ demek için yüzde 20’si tamamlanmayan hattı açması olası bir kazaya davetiye çıkarır” uyarısında bulundu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 4 Eylül’de açılacağı belirtilen Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı’nın yüzde 20’sinin (yaklaşık 80 kilometre) eski konvansiyonel hattan oluşacağına dikkat çekti.
Akın, “Yapımı 14 yıldır yılan hikâyesine dönen, inşaat halindeyken güzergâhı değiştirilen ve bugüne kadar 6 kez açılış tarihi ilan edilen Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı henüz tamamlanmadı. İktidarın; ‘açılış yaptık’ demek için yüzde 20’si tamamlanmayan hattı açması olası bir kazaya davetiye çıkarır” uyarısında bulundu.
Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'nin habere göre, hattın yüzde 20’sine denk gelen Ankara Kırıkkale arasındaki konvansiyonel hattın kullanılmasının güvenlik riski oluşturduğunu söyleyen Akın, “80 km’lik bölümde yapılacak herhangi bir kontrolsüz hız, kazaya davetiye çıkarabilir” ifadelerini kullandı.

'Bu hat; iktidarın en büyük plansızlık örneklerinden biri'

Ahmet Akın “Ankara-Sivas YHT; 14 yıl önce ihale edildi. 2008’de inşaat çalışmaları başladı. Bu zamana kadar bitmedi. İhaleye gerçek metrajlar üzerinden çıkılmaması ve projenin zemin-sontaj etütlerine dayalı olarak hazırlanmaması sonucu gecikmeler oldu. Yanlış planlama nedeniyle inşaat çalışmaları sürerken hattın güzergâhı büyük oranda değiştirildi. Bununla birlikte 10 bin 618 metre olan tünel boyutu dörde katlanarak 43 bin 742 metreye; 2 bin 730 metre olan viyadük boyutu da dörde katlanarak 11 bin 263 metreye çıktı. Bu hat; iktidarın en büyük plansızlık örneklerinden biri” diye konuştu.
110010
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:27Sabah yazarı Müderrisoğlu: Berat Albayrak 'işleyen ekonomi' çabasından taviz vermedi
10:18Gazeteci Ersoy: Kontrol noktasında aracımızı durdurup, 'Artık sakalınızı kesmeyin' dediler
10:16Bakan Koca: Bize ne oldu?
10:05Selvi: Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na karşı yeni hamleler
10:05İstanbul Havalimanı'nda başlayan şiddetli fırtına bagajları, konteynerleri sürükledi
09:55TikTok'taki 'süt kasası' videoları yasaklandı
09:49CHP’li Akın'dan Ankara-Sivas YHT ile ilgili uyardı: Yaklaşık 80 kilometresi eski hattan oluşuyor
09:47Ahmet Hakan'dan Bolu Belediye Başkanı Özcan'a: Faşist olduğunuz kadar müptezelmişsiniz de
09:35ABD Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı'ndan çelişkili 'Taliban'la iş birliği' açıklamaları
09:27Koronavirüse karşı yeni tedbirler masada
09:15Koronavirüs Bilim Kurulu, Milli Eğitim Bakanı Özer ve YÖK Başkanı Özvar'ın katılımıyla toplanacak
09:07Sıcaklık düşüyor, 10 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor
08:54Kılıçdaroğlu: Gençler, sizi unuttuğumu zannetmeyin, benden haber bekleyin
08:29Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılan Mina ile Sırbistan'da bir araya geldi
08:08İstanbul Emniyet Müdürlüğü il içi atamaları belli oldu
07:47Erdoğan'dan çeşitli bakanlık ve kurumlara atama
07:26Uyuşturucu satıcısına işkence yapan uyuşturucu zanlısı tutuklandı
06:59New York'ta sel: Acil durum ilan edildi, metro kullanılamıyor
06:42İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması: 134 bin kişi sorgulandı
06:30Polisten kaçarken 5 metre yükseklikten dereye düştü