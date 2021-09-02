https://tr.sputniknews.com/20210902/chpli-kayan-demirkoy-ilcesinin-atik-suyu-igneada-longoz-ormanlarina-akiyor-1048548489.html
CHP’li Kayan: Demirköy ilçesinin atık suyu İğneada Longoz Ormanları’na akıyor
CHP’li Kayan: Demirköy ilçesinin atık suyu İğneada Longoz Ormanları’na akıyor
CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan “Longoz ormanları, Demirköy’ün altından geçerek denize ulaşan Bulanık deresinin beslediği bir orman. Demirköy’ün suyu... 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T14:29+0300
2021-09-02T14:29+0300
2021-09-02T14:29+0300
seyir hali
kırklareli
milletvekili
cumhuriyet halk partisi (chp)
longoz ormanları
atık su
baklagil
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CHP’li Kayan: Demirköy ilçesinin atık suyu İğneada Longoz Ormanları’na akıyor
02.09.2021 SEYİR HALİ
RS FM’e konuşan CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan, Kırklareli’nin Demirköy ilçesi İğneada beldesinde bulunan longoz ormanlarındaki kirliliği Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Kayan, ormanın bulunduğu bölgeyi ve özelliklerini “Longoz ormanları ya da su basman ormanı dediğimiz dünyada nadir bulunan ormanlardır. Bunlardan birisi de bizim Demirköy ilçemize bağlı İğneada beldemizin kenarındadır. Daha çok Demirköy’ün altından geçerek denize ulaşan Bulanık deresinin beslediği bir ormandır. Su içinde yetişen ağaçların olduğu çok nadir bir tür olduğu içi turistik özelliğe sahiptir. Bunun yanı sıra bakıma ihtiyacı olan bir ormandır” diye anlattı.‘Arıtma sistemlerinin kurulması ve arıtılmış suyun buraya deşarj edilmesi gerekiyor’Longoz ormanlarının bakıma ihtiyaç duyan bir orman türü olduğuna dikkat çeken Kayan, ormanı besleyen deredeki kirliliği “Demirköy’ün hemen yanında bulunan Salkım Orman Ürünleri Kereste Fabrikası atıklarıyla ve arazisinde bulunan 1.500-2000 başlık hayvan çiftliği atık suları Bulanık deresine akıtılıyor. Bu dereye akıtılan bir başka atık var. Demirköy’ün suyu tamamen buraya boşaltılmaktadır. Arıtma sistemlerinin kurulması ve arıtılmış suyun buraya deşarj edilmesi gerekiyor” diye aktardı.‘Su kirli aktığından 2 bin dönüm arazi baklagil üretiminden uzak kalıyor’Kayan, Bulanık deresindeki kirliliğin bölgedeki tarıma etkisi konusunda “Su kirli aktığından dolayı hem ormanlarımızın geleceğini tehdit altında bırakıyor hem de bu bölgede yaklaşık 2 bin dönüm arazi köylülerimiz tarafından sulanmayarak baklagil üretiminden de köylümüzü uzak tutmaktadır. En büyük geçim kaynağı bu tür tahıl ürünleri yetiştirmek olan köylülerimiz maalesef bu derenin kirliliğinden dolayı ekonomik kayıp yaşamaktadır” ifadelerini kullandı.
kırklareli
longoz ormanları
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Ali Çağatay
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Ali Çağatay
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
kırklareli, milletvekili, cumhuriyet halk partisi (chp), longoz ormanları, atık su, baklagil, аудио
CHP’li Kayan: Demirköy ilçesinin atık suyu İğneada Longoz Ormanları’na akıyor
CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan “Longoz ormanları, Demirköy’ün altından geçerek denize ulaşan Bulanık deresinin beslediği bir orman. Demirköy’ün suyu tamamen buraya boşaltılmaktadır. Arıtma sistemlerinin kurulması ve arıtılmış suyun buraya deşarj edilmesi gerekiyor” dedi.
RS FM’e konuşan CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan, Kırklareli’nin Demirköy ilçesi İğneada beldesinde bulunan longoz ormanlarındaki kirliliği Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.
Kayan, ormanın bulunduğu bölgeyi ve özelliklerini “Longoz ormanları ya da su basman ormanı dediğimiz dünyada nadir bulunan ormanlardır. Bunlardan birisi de bizim Demirköy ilçemize bağlı İğneada beldemizin kenarındadır. Daha çok Demirköy’ün altından geçerek denize ulaşan Bulanık deresinin beslediği bir ormandır. Su içinde yetişen ağaçların olduğu çok nadir bir tür olduğu içi turistik özelliğe sahiptir. Bunun yanı sıra bakıma ihtiyacı olan bir ormandır” diye anlattı.
‘Arıtma sistemlerinin kurulması ve arıtılmış suyun buraya deşarj edilmesi gerekiyor’
Longoz ormanlarının bakıma ihtiyaç duyan bir orman türü olduğuna dikkat çeken Kayan, ormanı besleyen deredeki kirliliği “Demirköy’ün hemen yanında bulunan Salkım Orman Ürünleri Kereste Fabrikası atıklarıyla ve arazisinde bulunan 1.500-2000 başlık hayvan çiftliği atık suları Bulanık deresine akıtılıyor. Bu dereye akıtılan bir başka atık var. Demirköy’ün suyu tamamen buraya boşaltılmaktadır. Arıtma sistemlerinin kurulması ve arıtılmış suyun buraya deşarj edilmesi gerekiyor” diye aktardı.
‘Su kirli aktığından 2 bin dönüm arazi baklagil üretiminden uzak kalıyor’
Kayan, Bulanık deresindeki kirliliğin bölgedeki tarıma etkisi konusunda “Su kirli aktığından dolayı hem ormanlarımızın geleceğini tehdit altında bırakıyor hem de bu bölgede yaklaşık 2 bin dönüm arazi köylülerimiz tarafından sulanmayarak baklagil üretiminden de köylümüzü uzak tutmaktadır. En büyük geçim kaynağı bu tür tahıl ürünleri yetiştirmek olan köylülerimiz maalesef bu derenin kirliliğinden dolayı ekonomik kayıp yaşamaktadır” ifadelerini kullandı.