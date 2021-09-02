https://tr.sputniknews.com/20210902/cristiano-ronaldodan-bir-rekor-daha-1048532422.html

Cristiano Ronaldo'dan bir rekor daha

Cristiano Ronaldo'dan bir rekor daha

Portekiz Milli Takımı ve Manchester United'lı yıldızı Cristiano Ronaldo, bu gece çıktığı 180. milli maçında 111. golünü kaydederek dünya futbolunda yeni bir... 02.09.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

cristiano ronaldo

irlanda

portekiz

maç

rekor

gol

dünya kupası

özet

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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin dördüncü haftasında, A Grubu maçında Portekiz, sahasında İrlanda'yı 2-1 yendi. Cristiano Ronaldo 15. dakikada penaltıyı gole çeviremedi ancak maçın son dakikalarında sahneye çıkmayı başardı. 89 ve 90+6. dakikalarda attığı gollerle takımını 2-1 galibiyete taşıyan Ronaldo, dünya futbolunda bir rekor daha kırmayı başardı.Attığı iki golle ülkesine galibiyeti getiren ve milli takım kariyerinde 111 gole ulaşan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, İranlı eski futbolcu Ali Daei'yi geride bırakarak 'milli formayla en çok gol atan oyuncu' rekorunu kırdı.

irlanda

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