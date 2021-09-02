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Cristiano Ronaldo'dan bir rekor daha
Cristiano Ronaldo'dan bir rekor daha
Portekiz Milli Takımı ve Manchester United'lı yıldızı Cristiano Ronaldo, bu gece çıktığı 180. milli maçında 111. golünü kaydederek dünya futbolunda yeni bir... 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T00:44+0300
2021-09-02T00:44+0300
yaşam
cristiano ronaldo
irlanda
portekiz
maç
rekor
gol
dünya kupası
özet
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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin dördüncü haftasında, A Grubu maçında Portekiz, sahasında İrlanda'yı 2-1 yendi. Cristiano Ronaldo 15. dakikada penaltıyı gole çeviremedi ancak maçın son dakikalarında sahneye çıkmayı başardı. 89 ve 90+6. dakikalarda attığı gollerle takımını 2-1 galibiyete taşıyan Ronaldo, dünya futbolunda bir rekor daha kırmayı başardı.Attığı iki golle ülkesine galibiyeti getiren ve milli takım kariyerinde 111 gole ulaşan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, İranlı eski futbolcu Ali Daei'yi geride bırakarak 'milli formayla en çok gol atan oyuncu' rekorunu kırdı.
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cristiano ronaldo, irlanda, portekiz, maç, rekor, gol, dünya kupası, özet

Cristiano Ronaldo'dan bir rekor daha

00:44 02.09.2021
© REUTERS / PEDRO NUNESCristiano Ronaldo'dan bir rekor daha
Cristiano Ronaldo'dan bir rekor daha - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© REUTERS / PEDRO NUNES
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Portekiz Milli Takımı ve Manchester United'lı yıldızı Cristiano Ronaldo, bu gece çıktığı 180. milli maçında 111. golünü kaydederek dünya futbolunda yeni bir rekora imza attı.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin dördüncü haftasında, A Grubu maçında Portekiz, sahasında İrlanda'yı 2-1 yendi.
Cristiano Ronaldo 15. dakikada penaltıyı gole çeviremedi ancak maçın son dakikalarında sahneye çıkmayı başardı. 89 ve 90+6. dakikalarda attığı gollerle takımını 2-1 galibiyete taşıyan Ronaldo, dünya futbolunda bir rekor daha kırmayı başardı.
Attığı iki golle ülkesine galibiyeti getiren ve milli takım kariyerinde 111 gole ulaşan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, İranlı eski futbolcu Ali Daei'yi geride bırakarak 'milli formayla en çok gol atan oyuncu' rekorunu kırdı.
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