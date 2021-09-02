https://tr.sputniknews.com/20210902/cristiano-ronaldodan-bir-rekor-daha-iranli-futbolcu-ali-daeiyi-gecti-1048537751.html

Ronaldo’dan bir rekor daha: İranlı futbolcu Daei'yi geçti

Ronaldo’dan bir rekor daha: İranlı futbolcu Daei'yi geçti

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, İrlanda Cumhuriyeti karşısında attığı iki gollerle milli takımlarda en çok gol atan futbolcu rekorunun sahibi oldu... 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T09:32+0300

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yaşam

spor

cristiano ronaldo

fifa

irlanda

portekiz

ali daei

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2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri A Grubu'nda Portekiz sahasında İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaştı. Konuk ekip 45. dakikada John Egan'ın golüyle devreye 1-0 önde girdi. İkinci yarının son anlarında Cristiano Ronaldo sahneye çıktı. Ronaldo'nun 89. ve 90+6. dakikalarda attığı gollerle Portekiz mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Bu gollerin ardından milli takım kariyerinde 111 gole ulaşan Ronaldo, İranlı eski futbolcu Ali Daei'yi geride bırakarak milli formayla en çok gol atan oyuncu rekorunu kırdı.

irlanda

portekiz

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spor, cristiano ronaldo, fifa, irlanda, portekiz, ali daei