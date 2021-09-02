https://tr.sputniknews.com/20210902/cristiano-ronaldonun-forma-numarasi-belli-oldu-1048562683.html

Cristiano Ronaldo'nun forma numarası belli oldu

Cristiano Ronaldo'nun forma numarası belli oldu

Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a transfer olan Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo 7 numaralı formayı giyecek. 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T23:20+0300

2021-09-02T23:20+0300

2021-09-02T23:20+0300

yaşam

cristiano ronaldo

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Premier Lig takımlarından Manchester United'a yeniden transfer olan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun numarası belli oldu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Ronaldo'nun takımda eskiden de giydiği 7 numarayı kullanacağı ifade edildi.İngiliz ekibinde daha önce George Best, Bryan Robson, Eric Cantona ve David Beckham gibi isimler de 7 numaralı formayı terletmişti.Mevcut takımda 7 numarayı giyen Uruguaylı golcü Edinson Cavani'nin ise 21 numara ile mücadele edeceği belirtildi.

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cristiano ronaldo