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https://tr.sputniknews.com/20210902/cristiano-ronaldonun-forma-numarasi-belli-oldu-1048562683.html
Cristiano Ronaldo'nun forma numarası belli oldu
Cristiano Ronaldo'nun forma numarası belli oldu
Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a transfer olan Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo 7 numaralı formayı giyecek. 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T23:20+0300
2021-09-02T23:20+0300
yaşam
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Premier Lig takımlarından Manchester United'a yeniden transfer olan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun numarası belli oldu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Ronaldo'nun takımda eskiden de giydiği 7 numarayı kullanacağı ifade edildi.İngiliz ekibinde daha önce George Best, Bryan Robson, Eric Cantona ve David Beckham gibi isimler de 7 numaralı formayı terletmişti.Mevcut takımda 7 numarayı giyen Uruguaylı golcü Edinson Cavani'nin ise 21 numara ile mücadele edeceği belirtildi.
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cristiano ronaldo

Cristiano Ronaldo'nun forma numarası belli oldu

23:20 02.09.2021
© Fotobank.ru/Getty ImagesRonaldo - Sırbistan maçı
Ronaldo - Sırbistan maçı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© Fotobank.ru/Getty Images
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Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a transfer olan Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo 7 numaralı formayı giyecek.
Premier Lig takımlarından Manchester United'a yeniden transfer olan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun numarası belli oldu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Ronaldo'nun takımda eskiden de giydiği 7 numarayı kullanacağı ifade edildi.
İngiliz ekibinde daha önce George Best, Bryan Robson, Eric Cantona ve David Beckham gibi isimler de 7 numaralı formayı terletmişti.
Mevcut takımda 7 numarayı giyen Uruguaylı golcü Edinson Cavani'nin ise 21 numara ile mücadele edeceği belirtildi.
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