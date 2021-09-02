Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'yı mağlup eden A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti

Türkiye Cumrhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'yı mağlup eden A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız, 2021 Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'yı 3-1 yenen A Milli Erkek Voleybol Takımımımızı telefonla arayarak tebrik etti. Görüşmede gurur dolu diyaloglar yaşandı" ifadelerini kullandı.A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndaki ilk maçında son olimpiyat ikincisi Rusya’yı 3-1 mağlup etmişti.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus ekibini 3-1 mağlup eden Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik ettiğini duyurdu.
Türkiye Cumrhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'yı mağlup eden A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız, 2021 Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'yı 3-1 yenen A Milli Erkek Voleybol Takımımımızı telefonla arayarak tebrik etti. Görüşmede gurur dolu diyaloglar yaşandı" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanımız, 2021 Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'yı 3-1 yenen A Milli Erkek Voleybol Takımımımızı telefonla arayarak tebrik etti. Görüşmede gurur dolu diyaloglar yaşandı😊 pic.twitter.com/6M0PpYSuXb