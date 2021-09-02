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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'yı mağlup eden A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'yı mağlup eden A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus ekibini 3-1 mağlup eden Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik... 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T22:41+0300
2021-09-02T22:43+0300
yaşam
rusya
recep tayyip erdoğan
fahrettin altun
tebrik
türkiye a milli voleybol takımı
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Türkiye Cumrhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'yı mağlup eden A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız, 2021 Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'yı 3-1 yenen A Milli Erkek Voleybol Takımımımızı telefonla arayarak tebrik etti. Görüşmede gurur dolu diyaloglar yaşandı" ifadelerini kullandı.A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndaki ilk maçında son olimpiyat ikincisi Rusya’yı 3-1 mağlup etmişti.
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rusya, recep tayyip erdoğan, fahrettin altun, tebrik, türkiye a milli voleybol takımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'yı mağlup eden A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti

22:41 02.09.2021 (güncellendi: 22:43 02.09.2021)
© AA / Türkiye Voleybol FederasyonuA Milli Erkek Voleybol Takımı, Belçika'da düzenlenen 2021 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek yenilgisiz şampiyon oldu.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Belçika'da düzenlenen 2021 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek yenilgisiz şampiyon oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© AA / Türkiye Voleybol Federasyonu
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus ekibini 3-1 mağlup eden Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik ettiğini duyurdu.
Türkiye Cumrhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'yı mağlup eden A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız, 2021 Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'yı 3-1 yenen A Milli Erkek Voleybol Takımımımızı telefonla arayarak tebrik etti. Görüşmede gurur dolu diyaloglar yaşandı" ifadelerini kullandı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndaki ilk maçında son olimpiyat ikincisi Rusya’yı 3-1 mağlup etmişti.
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