Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Temennimiz Afganistan’da istikrarın sağlanması

AB kendi yükümlülüklerini yerine getirmedi.Bu mutabakatı güncellememiz lazım. Göç mutabakatının güncellenmesi konusunda düşüncelerimizi ve önerilerimizi Avrupa Birliği'ne ilettik. Üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen bize dönüş yapılmadı. Israrla güncellememiz gerektiğini söyleyince Avrupa Birliği tek taraflı bir karar aldı. Öyle ben istediğim gibi karar alırım, biraz para vereyim Türkiye göçmenleri tutsun anlayışı şu an işlemez. AB kendi yükümlülüklerini yerine getirmedi.Bu mutabakatı güncellememiz lazım. Göç mutabakatının güncellenmesi konusunda düşüncelerimizi ve önerilerimizi Avrupa Birliği'ne ilettik. Üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen bize dönüş yapılmadı. Israrla güncellememiz gerektiğini söyleyince Avrupa Birliği tek taraflı bir karar aldı. Öyle ben istediğim gibi karar alırım, biraz para vereyim Türkiye göçmenleri tutsun anlayışı şu an işlemez.

Türkiye olarak biz üzerimize düşeni yaptık. Avrupa ülkelerine giden göçmen sayısı yüzde 95 oranında azaldı. Maalesef Avrupa Birliği kendi yükümlülüklerini yerine getiremedi. Türkiye olarak biz üzerimize düşeni yaptık. Avrupa ülkelerine giden göçmen sayısı yüzde 95 oranında azaldı. Maalesef Avrupa Birliği kendi yükümlülüklerini yerine getiremedi.

Afganlar konusunda 'biz para veriyoruz Afganları ülkede tutun, gelmesin' anlayışı olursa böyle bir işbirliği olmaz. Afganlar konusunda 'biz para veriyoruz Afganları ülkede tutun, gelmesin' anlayışı olursa böyle bir işbirliği olmaz.