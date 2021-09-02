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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Temennimiz Afganistan’da istikrarın sağlanması
https://tr.sputniknews.com/20210902/disisleri-bakani-cavusoglu-temennimiz-afganistanda-istikrarin-saglanmasi-1048550642.html
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Temennimiz Afganistan’da istikrarın sağlanması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Temennimiz Afganistan’da istikrarın sağlanması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "En büyük temennimiz Afganistan’da istikrarın sağlanmasıdır. Kapsayıcı bir hükümetin kurulmasını bekliyoruz." dedi. 02.09.2021, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Kaag ile basın toplantısında soruları yanıtladı.Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:Afganistan'daki gelişmelerKabil Havalimanı'nın işletilmesiAB- Türkiye göç mutabakatı
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mevlüt çavuşoğlu, hollanda

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Temennimiz Afganistan’da istikrarın sağlanması

15:25 02.09.2021 (güncellendi: 15:39 02.09.2021)
© AADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "En büyük temennimiz Afganistan’da istikrarın sağlanmasıdır. Kapsayıcı bir hükümetin kurulmasını bekliyoruz." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Kaag ile basın toplantısında soruları yanıtladı.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Afganistan'daki gelişmeler
Krizin derinleşmesini temenni etmeyiz. Böyle bir risk karşısında neler yapabileceğimizi değerlendirdik.
Özellikle muhtemel bir göç dalgasına vurgu yapmıştık. Bu konuda uluslararası toplumun beraber hareket etmesi gerekiyor. Transit ülkelerde, özellikle Afganistan’ın komşu ülkelerinde neler yapılmalı bunları değerlendiriyoruz.
Kabil Havalimanı'nın işletilmesi
Havalimanı için Taliban'dan ve diğer ülkelerden bizimle işbirliği teklifleri var. Bunların hepsini değerlendiriyoruz.
Hep birlikte koordine edilmesi gerekiyor. Bu tek başına Katar’ın veya Türkiye’nin üstlenebileceği bir konu değil.

AB- Türkiye göç mutabakatı

AB kendi yükümlülüklerini yerine getirmedi.Bu mutabakatı güncellememiz lazım. Göç mutabakatının güncellenmesi konusunda düşüncelerimizi ve önerilerimizi Avrupa Birliği'ne ilettik. Üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen bize dönüş yapılmadı. Israrla güncellememiz gerektiğini söyleyince Avrupa Birliği tek taraflı bir karar aldı. Öyle ben istediğim gibi karar alırım, biraz para vereyim Türkiye göçmenleri tutsun anlayışı şu an işlemez.
Türkiye olarak biz üzerimize düşeni yaptık. Avrupa ülkelerine giden göçmen sayısı yüzde 95 oranında azaldı. Maalesef Avrupa Birliği kendi yükümlülüklerini yerine getiremedi.
Afganlar konusunda 'biz para veriyoruz Afganları ülkede tutun, gelmesin' anlayışı olursa böyle bir işbirliği olmaz.
Herhangi bir ülkenin tahliye edeceği Afganların ülkemizde kalması mümkün değil. Böyle bir teklif gelmedi şu ana kadar gelse bile kabul etmeyeceğiz.
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