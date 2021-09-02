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Doğalgaza yüzde 15 zam
Doğalgaza yüzde 15 zam
Doğalgazda eylül ayı için mesken tarifesi sabit kalırken, sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 15 zam yapıldı. 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T18:54+0300
2021-09-02T18:59+0300
doğalgaz
zam
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş'nin (BOTAŞ) internet sitesinde eylül ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğal gaz için 1488 lira olarak belirlendi.Bu ay sanayi aboneleri için geçerli olacak tarife ağustostaki tarifeye göre 1000 metreküp doğal gaz için yüzde 15 artışla 2 bin 50 lira, elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğal gaz için ise yine yüzde 15 artışla 2 bin 369 lira oldu.Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.
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doğalgaz, zam

Doğalgaza yüzde 15 zam

18:54 02.09.2021 (güncellendi: 18:59 02.09.2021)
© AADoğalgaz, ocak, gaz
Doğalgaz, ocak, gaz - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© AA
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Doğalgazda eylül ayı için mesken tarifesi sabit kalırken, sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 15 zam yapıldı.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş'nin (BOTAŞ) internet sitesinde eylül ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.
Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğal gaz için 1488 lira olarak belirlendi.
Bu ay sanayi aboneleri için geçerli olacak tarife ağustostaki tarifeye göre 1000 metreküp doğal gaz için yüzde 15 artışla 2 bin 50 lira, elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğal gaz için ise yine yüzde 15 artışla 2 bin 369 lira oldu.
Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.
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