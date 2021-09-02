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https://tr.sputniknews.com/20210902/dolar-fiyatlarinda-4-ayin-en-dusuk-seviyesi-1048553030.html
Dolar fiyatlarında 4 ayın en düşük seviyesi
Dolar fiyatlarında 4 ayın en düşük seviyesi
Dolar fiyatları, doların dünyada yaşadığı güç kaybının sürmesi ve dün rekor seviyede gerçekleşen ikinci çeyrek büyüme verilerinin etkisi ile yaklaşık olarak 4... 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T16:27+0300
2021-09-02T16:33+0300
ekonomi
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Dolar fiyatları, dolar endeksinde yaşanan değer kaybı ve Türkiye'nin ikinci çeyrek büyüme verilerinin yıllık bazda yüzde 21.7 ile rekor seviyeye işaret etmesinin ardından düşüşünü sürdürdü.Hürriyet'in haberine göre gün içinde 8.2566 TL seviyesine kadar gerileyerek 11 Mayıs tarihinden bu yana en düşük seviyeyi gördü.Dolar kuru, 3 gündür aralıksız düşüşünü sürdürürken, gün içerisinde en yüksek ise 8.3102 TL seviyesini gördü. Dolar fiyatları, saat 16.09 itibarıyla yüzde 0.08 oranında düşüşle 8.2767 TL seviyesinde hareket etti.Euro'da da düşüş eğilimi sürüyorÖte yandan Euro fiyatlarında da düşüş eğilimi sürerken, 21 Nisan tarihinde gördüğü 9.75 TL seviyesinden sonraki en düşük seviyelerdeki hareketine devam ediyor. Euro kuru, gün içerisinde en düşük 9,7991 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0.03 oranında yükselişle 9.8263 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 11.4320 TL seviyesinde işlem görüyor.
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euro, dolar, sterlin, dolar/tl

Dolar fiyatlarında 4 ayın en düşük seviyesi

16:27 02.09.2021 (güncellendi: 16:33 02.09.2021)
© REUTERS / Dado RuvicTL-Dolar
TL-Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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Dolar fiyatları, doların dünyada yaşadığı güç kaybının sürmesi ve dün rekor seviyede gerçekleşen ikinci çeyrek büyüme verilerinin etkisi ile yaklaşık olarak 4 ayın en düşük seviyesini gördü. Euro fiyatları ise 4.5 ayın en düşük seviyelerinde hareket ediyor.
Dolar fiyatları, dolar endeksinde yaşanan değer kaybı ve Türkiye'nin ikinci çeyrek büyüme verilerinin yıllık bazda yüzde 21.7 ile rekor seviyeye işaret etmesinin ardından düşüşünü sürdürdü.
Hürriyet'in haberine göre gün içinde 8.2566 TL seviyesine kadar gerileyerek 11 Mayıs tarihinden bu yana en düşük seviyeyi gördü.
Dolar kuru, 3 gündür aralıksız düşüşünü sürdürürken, gün içerisinde en yüksek ise 8.3102 TL seviyesini gördü. Dolar fiyatları, saat 16.09 itibarıyla yüzde 0.08 oranında düşüşle 8.2767 TL seviyesinde hareket etti.

Euro'da da düşüş eğilimi sürüyor

Öte yandan Euro fiyatlarında da düşüş eğilimi sürerken, 21 Nisan tarihinde gördüğü 9.75 TL seviyesinden sonraki en düşük seviyelerdeki hareketine devam ediyor.
Euro kuru, gün içerisinde en düşük 9,7991 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0.03 oranında yükselişle 9.8263 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 11.4320 TL seviyesinde işlem görüyor.
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