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https://tr.sputniknews.com/20210902/dun-bugun-istanbul-sergisi-kapisini-aciyor-kadim-ama-yorgun-kent-icin-neler-yapabiliriz-1048553391.html
‘Dün, Bugün, İstanbul’ sergisi kapısını açıyor: ‘Kadim ama yorgun kent için neler yapabiliriz?’
‘Dün, Bugün, İstanbul’ sergisi kapısını açıyor: ‘Kadim ama yorgun kent için neler yapabiliriz?’
‘Dün, Bugün, İstanbul’ sergisi, 3 Eylül-28 Kasım arası Sakıp Sabancı Müzesi’nde ziyaretçilerini bekliyor. Serginin açılışında konuşan Sabancı Üniversitesi... 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T16:37+0300
2021-09-02T16:37+0300
yaşam
istanbul
türkiye
sabancı üniversitesi
sergi
nazan ölçer
murat germen
dün, bugün, istanbul
cenk alper
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Sabancı Holding katkılarıyla gerçekleştirilen, ‘Dün, Bugün, İstanbul’ sergisi, 3 Eylül Cuma günü Sakıp Sabancı Müzesi’nde ziyaretçilerine kapılarını açıyor. 28 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek olan bu sergi, İstanbul’un dünü ve bugününü ortaya koyarken, geleceğini de düşündürmeyi amaçlıyor.Sabancı Üniversitesi öğretim görevlisi ve sanatçı Murat Germen’in liderliğinde, üniversiteden yolu geçmiş 22 sanatçının eserlerinin bulunduğu sergi, mekâna özel hazırlanan eserler, çevre, hayvan popülasyonu, kentsel dönüşüm, toplumsal yaşam, tarihi mekânlar, su kaynakları, ulaşım ve ütopya, distopya kavramlarının da aralarında bulunduğu temalar ışığında İstanbul’un dinamiğine dair yorum yapmayı hedefliyor.Bu serginin seçkisini yağlıboya resim, çizim, enstalasyon, fotoğraf, video, serigrafik baskının geniş bir mecra yelpazesi oluştururken aynı zamanda, işitme ve görme engelliler için ise erişilebilir bir etkinlik.‘Sanatçılar ‘bu kente biricikliğini nasıl tekrar kazandırabiliriz’ sorusuna cevap arıyor’Serginin açılışında konuşan Germen, “Niyetimiz, kadim ama yorgun İstanbul için neler yapabiliriz, onu keşfedebilmekti. Çoğulcu ve sorgulayıcı bir yaklaşım ile bugünlere geldik. Dün, Bugün, İstanbul adlı sergide de bu yaklaşımın izini görüyoruz. Sanatçıların kendi iradelerinin ürünü olan işler birbirine benzemiyor; ancak konuşuyor ve birbirlerini tamamlıyorlar: İstanbul’u önemsiyor, ‘acil yardım çağrısına nasıl cevap verebiliriz, bu kente biricikliğini nasıl tekrar kazandırabiliriz?’ sorularına cevap arıyorlar” ifadelerini kullandı.‘İstanbul'un da bu ansızın gelen, kültürüne yabancı milyonluk göç karşısında zorlandığını görüyoruz’Açılışa katılan bir başka isim olan Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer de, 2010 yılında açtıkları ‘Bizantion'dan İstanbul'a’ sergisini hatırlatarak “Aradan 11 yıl geçti. Yalnız dünyada değil, ülkemizde ve elbette İstanbul'da pek çok şey değişti. Birbiri ardına yükselen dev binalar, kıtaları aşan yol ağları, denizin altından geçen tüneller, İstanbul'u komşu kentlerle birleştirircesine genişleyen sınırlara ve pek çok Avrupa ülkesi nüfusunu aşan bir kitleye ev sahibi kılıyor. Bizler İstanbul'daki gelişme ve genişlemeleri, kurulan yeni beldeleri izlemekte zorlanıyoruz. Tarih boyunca dünyaya açık penceresiyle her türlü göç ve kalabalığı içine alıp sindiren İstanbul'un da bu ansızın gelen, kültürüne yabancı milyonluk göç karşısında zorlandığını görüyoruz. Bu sergide İstanbul'a bu kez tarihin ve arkeolojinin değil, genç sanatçıların çağdaş gözüyle bakacağız” diye konuştu.‘Yaratıcı bakış açılarının topluma bir umut vereceğini düşündük’Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper ise “İnsanlık adına çok zor zamanlardan geçmemize rağmen Sabancı Topluluğu olarak her zaman, sanatın dönüştürücü ve iyileştirici gücüne inandık ve işte tam da bu yüzden sanat dedik. Gençlerin başrolde olduğu bir sanat. Yaratıcı bakış açılarının toplumda farkındalık yaratacağını, bir ışık yakacağını, bir umut vereceğini düşündük. ‘Dün, Bugün, İstanbul’ sergisi, bu inancımızın bir sonucu. Sanatın ve sanatçının, yaşadığımız sosyal ve çevresel sorunlara yönelik farkındalığı artırmak, sürdürülebilir çözümler üretmek açısından da çok önemli bir rol üstlendiğini düşünüyoruz” dedi.
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istanbul, türkiye, sabancı üniversitesi, sergi, nazan ölçer, murat germen, dün, bugün, istanbul, cenk alper

‘Dün, Bugün, İstanbul’ sergisi kapısını açıyor: ‘Kadim ama yorgun kent için neler yapabiliriz?’

16:37 02.09.2021
© Sputnik / Burcu Okutan'Dün, Bugün, İstanbul' sergisi
'Dün, Bugün, İstanbul' sergisi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© Sputnik / Burcu Okutan
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Burcu Okutan
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‘Dün, Bugün, İstanbul’ sergisi, 3 Eylül-28 Kasım arası Sakıp Sabancı Müzesi’nde ziyaretçilerini bekliyor. Serginin açılışında konuşan Sabancı Üniversitesi öğretim görevlisi ve sanatçı Murat Germen “Niyetimiz, kadim ama yorgun İstanbul için neler yapabiliriz, onu keşfedebilmekti” dedi.
Sabancı Holding katkılarıyla gerçekleştirilen, ‘Dün, Bugün, İstanbul’ sergisi, 3 Eylül Cuma günü Sakıp Sabancı Müzesi’nde ziyaretçilerine kapılarını açıyor. 28 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek olan bu sergi, İstanbul’un dünü ve bugününü ortaya koyarken, geleceğini de düşündürmeyi amaçlıyor.
Sabancı Üniversitesi öğretim görevlisi ve sanatçı Murat Germen’in liderliğinde, üniversiteden yolu geçmiş 22 sanatçının eserlerinin bulunduğu sergi, mekâna özel hazırlanan eserler, çevre, hayvan popülasyonu, kentsel dönüşüm, toplumsal yaşam, tarihi mekânlar, su kaynakları, ulaşım ve ütopya, distopya kavramlarının da aralarında bulunduğu temalar ışığında İstanbul’un dinamiğine dair yorum yapmayı hedefliyor.
Bu serginin seçkisini yağlıboya resim, çizim, enstalasyon, fotoğraf, video, serigrafik baskının geniş bir mecra yelpazesi oluştururken aynı zamanda, işitme ve görme engelliler için ise erişilebilir bir etkinlik.

‘Sanatçılar ‘bu kente biricikliğini nasıl tekrar kazandırabiliriz’ sorusuna cevap arıyor’

Serginin açılışında konuşan Germen, “Niyetimiz, kadim ama yorgun İstanbul için neler yapabiliriz, onu keşfedebilmekti. Çoğulcu ve sorgulayıcı bir yaklaşım ile bugünlere geldik. Dün, Bugün, İstanbul adlı sergide de bu yaklaşımın izini görüyoruz. Sanatçıların kendi iradelerinin ürünü olan işler birbirine benzemiyor; ancak konuşuyor ve birbirlerini tamamlıyorlar: İstanbul’u önemsiyor, ‘acil yardım çağrısına nasıl cevap verebiliriz, bu kente biricikliğini nasıl tekrar kazandırabiliriz?’ sorularına cevap arıyorlar” ifadelerini kullandı.

‘İstanbul'un da bu ansızın gelen, kültürüne yabancı milyonluk göç karşısında zorlandığını görüyoruz’

Açılışa katılan bir başka isim olan Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer de, 2010 yılında açtıkları ‘Bizantion'dan İstanbul'a’ sergisini hatırlatarak “Aradan 11 yıl geçti. Yalnız dünyada değil, ülkemizde ve elbette İstanbul'da pek çok şey değişti. Birbiri ardına yükselen dev binalar, kıtaları aşan yol ağları, denizin altından geçen tüneller, İstanbul'u komşu kentlerle birleştirircesine genişleyen sınırlara ve pek çok Avrupa ülkesi nüfusunu aşan bir kitleye ev sahibi kılıyor. Bizler İstanbul'daki gelişme ve genişlemeleri, kurulan yeni beldeleri izlemekte zorlanıyoruz. Tarih boyunca dünyaya açık penceresiyle her türlü göç ve kalabalığı içine alıp sindiren İstanbul'un da bu ansızın gelen, kültürüne yabancı milyonluk göç karşısında zorlandığını görüyoruz. Bu sergide İstanbul'a bu kez tarihin ve arkeolojinin değil, genç sanatçıların çağdaş gözüyle bakacağız” diye konuştu.

‘Yaratıcı bakış açılarının topluma bir umut vereceğini düşündük’

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper ise “İnsanlık adına çok zor zamanlardan geçmemize rağmen Sabancı Topluluğu olarak her zaman, sanatın dönüştürücü ve iyileştirici gücüne inandık ve işte tam da bu yüzden sanat dedik. Gençlerin başrolde olduğu bir sanat. Yaratıcı bakış açılarının toplumda farkındalık yaratacağını, bir ışık yakacağını, bir umut vereceğini düşündük. ‘Dün, Bugün, İstanbul’ sergisi, bu inancımızın bir sonucu. Sanatın ve sanatçının, yaşadığımız sosyal ve çevresel sorunlara yönelik farkındalığı artırmak, sürdürülebilir çözümler üretmek açısından da çok önemli bir rol üstlendiğini düşünüyoruz” dedi.
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