Emlakçılar: Kiralık ev 1 gün boş kalmıyor

Kiralık evlere talep giderek artıyor. Emlakçılar, boşalan kiralık dairelerin neredeyse bir günde yeni kiracıya verildiğini söylüyor. 02.09.2021

Kentsel dönüşüm, yüz yüze eğitimin başlaması ve düğün sezonuyla birlikte kiralık evlere olan talep arttı.Kiralık ev fiyatları yüzde 50’yi aşkın artarken, kiralanacak ev bulunamıyor. Milliyet gazetesinden Aylin Rana Aydin, İstanbul’da Beyoğlu, Avcılar, Kadıköy, Bahçelievler ve Rumeli Hisarı bölgesinde hizmet veren emlakçılarla konuyu konuştu.Emlakçılar, kentsel dönüşümün hızlanması, yüz yüze eğitimin başlayacak olması nedeniyle kiralık ev bulmakta zorluk çekildiğini belirterek, “Arz, talebi karşılamıyor” diyor.Kimi emlakçı kiralık ev arayanları bekleme listesine aldığını söylerken kimisi ise, kiralık evlerin boş kalmadığını, neredeyse bir günde yeni müşteri çıktığını belirtti.'Arz sorunu var'Beyoğlu bölgesinde hizmet veren gayrimenkul danışmanı Mehmet Yazıcı, Çukurcuma, Galata gibi bölgelerde yeni proje olmadığı için fiyatların yükselme eğiliminde olduğunu belirterek, "Salgında iki yıl mülk sahipleri kiralara zam yapmadı. Fiyatlar birden yükselmiş gibi geliyor fakat iki yıldır da fiyatlar aynıydı" diye konuştu.Arzda sorun yaşandığını dile getiren Yazıcı, denge sağlanmasının en az 2 yıl süreceği tahminini paylaştı.Cihangir’de emlakçılık yapan Yalçın Bayazıtlı, kiralık evler için sıra olduğunu belirterek, "Fiyatlarda bin, bin 500 lira arasında artış var. Ne zaman kiralıklar çoğalır, o zaman fiyatlar düşer” dedi.Bahçelievler’de emlak danışmanlığı yapan Mustafa Garipkuş, bölgede hızlı bir şekilde kentsel dönüşümün olması sebebiyle yeni binaların da fiyatlarının arttığını söyledi.3.500 lira kiraya verilen yeni binaların 4-5 bin liraya çıktığını belirten Garipkuş, "Öğrenciler de bir anda yüklenince talep arttı. Bir daireye bir anda 2-3 milyon lira veremeyecek olanlar bu kiraları kabul ediyorlar” dedi.Evlerin metrekare birim fiyatının ortalama 2 bin liraya kentsel dönüşümle yenilendiğini belirten Garipkuş, şöyle anlattı:"Bu rakam 3 bin liranın üstüne çıktı, kiralara yansıdı. Düşmekten ziyade bu fiyatlar daha da artacak gibi duruyor. Bu daireleri 3 bin liraya kiraya veremiyorduk. Yeni binalarda en yüksek fiyat 7-8 bin liraydı. Şu an 10-12 bin liraya çıktı. Bunlar 140-150 metrekare A Plus daireler. 100 metrekare civarında olan dairelerin kira fiyatları ise 6.5-7 bin lira."Avcılar bölgesinde hizmet veren emlak danışmanı Arzum Pul, İstanbul’da kiralık konut fiyatlarının son bir yılda ortalama yüzde 30 arttığını, artışın bazı semtlerde yüzde 150’lerin üzerinde seyrettiğini söyledi. Pul, "Özellikle Avcılar’ın kentsel dönüşümün yoğun olduğu bölge olmasından dolayı kent sakinlerinin depreme dayanıklı daire arayışları da fiyat artışını etkiledi" diye konuştu.Bahçelievler’de emlakçılık yapan Alaiddin Uyanık ise, kiralarda artışın ilk sebebinin kentsel dönüşüm olduğunu belirtti. Kentsel dönüşümle birlikte konut açığının çıktığını söyleyen Uyanık, “Ne öğrenciye ne de evlenene daire var. Burada en az üç yıl böyle süreceğini tahmin ediyoruz. Kentsel dönüşüm öncesinde 2+1 2-2.500 lira olan daireler yeni olunca 4.500 liraya çıktı. 3 bin lira olan 3+1 evler 6 bin liraya çıktı” dedi.Rumeli Hisarı bölgesinde gayrimenkul danışmanlığı yapan Samet Yılmaz, kiralık dairelerin boşaldığı gibi ertesi gün yeni kiracıya verildiğini söyledi. Eski kiracıların düşük fiyattan oturduğunu, yabancıların gelmesiyle fiyatların da yükseldiğini belirten Yılmaz, “Ev sahipleri kiracıları ‘oğlum, kızım evlenecek’ gibi bahanelerle çıkarıp yüksek fiyattan kiraya vermeye başladı. Öğrencilerden de talep var” dedi.Kiralamalarda yüksek rakamlı evlere de talep olduğunu kaydeden Yılmaz, “Ev olmadığı için bu fiyatları kabul ediyorlar. Kiralık ev sırası var. Günde 20-30 telefon alıyoruz. Etiler’de de kentsel dönüşüm var. Yeni binalarda 6-7 bin lira olan kiralık daireler 13 bin liraya kadar çıktı. 2+1, 3+1 daireler 18 bin liraya kadar çıkıyor. 2-3 yıl önce 6-7 bin liraya evleri veremiyorduk. Şimdi kiralıklar boşaldığı gibi ertesi gün tekrar tutuluyor” diye konuştu.Yılmaz satılık dairelerde de fiyatların yüzde 30 arttığını söyledi.'Fiyat yüzünden talep küçük eve'Kadıköy’de hizmet veren emlakçı Necati Böğürcü, kentsel dönüşüm, düğün sezonu, okulların açılacak olması gibi pek çok etkenin kira fiyatlarının artmasına neden olduğunu söyledi.Böğürcü, “Kadıköy bölgesinde yaşamak isteyen çok. Uygun fiyatlı ev bulmak zor. Talep arzı geçti. Bu durum biraz daha sürer. Uygun fiyatlı olduğu için 1+1, 1+0 evlere talep oluyor” diye konuştu.Yine Kadıköy’de emlakçılık yapan Sabri Serin, kentsel dönüşüm nedeniyle kiralık ev arayışının arttığını söyleyerek, “İsmini yazdıranlar var kiralık ev için. Benim defterimde 30-40 kişi sırada. Eskiden biz arıyorduk ‘müşteri bulalım, ev verelim’ diye. Her yıl bu dönemde elimde 25-30 adet kiralık ev olurdu ama şu an yok. Bazı ev sahipleri çeşitli bahanelerle kiracısını da evden çıkarıp, 500-1000 lira fazla fiyata yeni kiracı buluyor. Bunun için de bir düzenleme yapılmalı” dedi.'İki yıl böyle sürer'Avcılar’da emlak danışmanlığı yapan Ayşe Erçetin ise kentsel dönüşüm, okula dönüş ve düğün sezonunun kira fiyatlarını artırdığını dile getirdi. Erçetin, şöyle konuştu:“Kadıköy ve Avcılar’da kentsel dönüşüm hızlı ilerliyor. O evlerden çıkanların bir yerlere yerleşmesi gerekiyor. Hızlı bir şekilde binalar boşaltıldığı için ihtiyacı karşılayacak yeni evler de bulunamıyor. Bir ilana 150 arama aldığımız oluyor. Bunu da tek bir sebebe bağlayamayız. İnşaat firmalarının 400-500 bin liraya sattığı daireler 700-800 bin liraya çıktı. Bu fiyatlar kiralara da yansıyor. Boşalan kiralık daireler neredeyse iki saat içinde yeni kiracıya veriliyor. Bu durum en az iki yıl böyle devam eder diye düşünüyorum."80 bin liraya kiralık 3+1Kiralık ev arayışı sürerken, online'da yer alan kiralık ev ilanlarının fiyatları bazı bölgelerde 80 bin liraya kadar çıkıyor. Beşiktaş Levazım’da bulunan Zorlu Center’da 2+1 dairelerin kiraları 28 bin liradan başlarken, 3+1 daireler ise 80 bin liradan kiracılara sunuluyor. Beşiktaş Ulus’ta ise 2+1 kiralık dairelerin fiyatları 4 bin liradan başlıyor. Yine aynı bölgede 3+1 daire kira fiyatları 58 bin liraya kadar çıkıyor.Bebek’te ise 2+1 kiralık ev fiyatları 7 bin liradan başlayıp 40 bin liraya kadar çıkarken, 3+1 daire fiyatları ise 8 bin lira ile 55 bin lira arasında değişiyor.

