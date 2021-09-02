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Erdoğan'dan çeşitli bakanlık ve kurumlara atama
Erdoğan'dan çeşitli bakanlık ve kurumlara atama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çeşitli bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlara yapılan Atama Kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T07:47+0300
2021-09-02T07:47+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
bakanlık
atama
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Resmi Gazete'de yayınlanan kararla; Gençlik ve Spor Bakanlığı Müfettişliğine Sefa Yapraklı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Başmüfettişliğine Serdar Akın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Abdulsamet Taş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilecik İl Müdürlüğüne Abdullah Ay atandı.Tarım ve Orman Bakanlığı Başmüfettişi Salih Hartavi, Müfettişler Erdal Özkaya ve Emin Göksu; Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Mustafa Emek, görevden alındı.Uğur Kızılca Yüksek Hakem Kurulu asıl üyesi olurken, Mevlüt Sadi Su ve Alaaddin Coşkun Yüksek Hakem Kurulu yedek üyesi oldu.
https://tr.sputniknews.com/20210831/sahil-guvenlik-komutanligina-ait-terfi-ve-atama-kararlari-resmi-gazetede-1048465396.html
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recep tayyip erdoğan, bakanlık, atama

Erdoğan'dan çeşitli bakanlık ve kurumlara atama

07:47 02.09.2021
© AA Resmi Gazete
 Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çeşitli bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlara yapılan Atama Kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.
Resmi Gazete'de yayınlanan kararla; Gençlik ve Spor Bakanlığı Müfettişliğine Sefa Yapraklı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Başmüfettişliğine Serdar Akın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Abdulsamet Taş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilecik İl Müdürlüğüne Abdullah Ay atandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Başmüfettişi Salih Hartavi, Müfettişler Erdal Özkaya ve Emin Göksu; Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Mustafa Emek, görevden alındı.
Uğur Kızılca Yüksek Hakem Kurulu asıl üyesi olurken, Mevlüt Sadi Su ve Alaaddin Coşkun Yüksek Hakem Kurulu yedek üyesi oldu.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
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