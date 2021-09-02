https://tr.sputniknews.com/20210902/erdogandan-cesitli-bakanlik-ve-kurumlara-atama-1048536732.html

Erdoğan'dan çeşitli bakanlık ve kurumlara atama

Erdoğan'dan çeşitli bakanlık ve kurumlara atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çeşitli bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlara yapılan Atama Kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T07:47+0300

2021-09-02T07:47+0300

2021-09-02T07:47+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

bakanlık

atama

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Resmi Gazete'de yayınlanan kararla; Gençlik ve Spor Bakanlığı Müfettişliğine Sefa Yapraklı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Başmüfettişliğine Serdar Akın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Abdulsamet Taş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilecik İl Müdürlüğüne Abdullah Ay atandı.Tarım ve Orman Bakanlığı Başmüfettişi Salih Hartavi, Müfettişler Erdal Özkaya ve Emin Göksu; Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Mustafa Emek, görevden alındı.Uğur Kızılca Yüksek Hakem Kurulu asıl üyesi olurken, Mevlüt Sadi Su ve Alaaddin Coşkun Yüksek Hakem Kurulu yedek üyesi oldu.

https://tr.sputniknews.com/20210831/sahil-guvenlik-komutanligina-ait-terfi-ve-atama-kararlari-resmi-gazetede-1048465396.html

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recep tayyip erdoğan, bakanlık, atama