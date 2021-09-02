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Esenyurt’ta TikTok fenomenlerinin laf atma kavgası
Esenyurt’ta TikTok fenomenlerinin laf atma kavgası
Esenyurt'ta kendilerine laf atıldığını iddia eden Tiktok fenomenleri, tartıştıkları şahıslara, "Sen bizi tanıyor musun?" diye bağırdı. Tartışma kısa sürede... 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T11:55+0300
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türkiye
esenyurt
sopa
kavga
fenomen
tiktok
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Dün akşam saatlerinde, Yeşilkent Mahallesi'nde iddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen Tiktok fenomenlerine iki kişi laf atınca aralarında tartışma başladı. İlerleyen dakikalarda hararetlenen tartışmada Tiktok fenomenleri tartıştıkları şahıslara demir sopa, tekme ve yumrukla saldırdı. Yaşanan kavga bir süre sonra çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle son bulurken kavga sırasında Tiktok fenomenlerinin "Biz sokakta rahat yürüyemeyecek miyiz?" ve "Sen bizi tanıyor musun?" gibi sözleri ise dikkat çekti. Sopa, tekme ve yumruklu kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
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esenyurt, sopa, kavga, fenomen, tiktok

Esenyurt’ta TikTok fenomenlerinin laf atma kavgası

11:55 02.09.2021
© İHA / ERDAL CAN İÇELLİ - HAKAN POLATEsenyurt'ta kavga
Esenyurt'ta kavga - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© İHA / ERDAL CAN İÇELLİ - HAKAN POLAT
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Esenyurt'ta kendilerine laf atıldığını iddia eden Tiktok fenomenleri, tartıştıkları şahıslara, "Sen bizi tanıyor musun?" diye bağırdı. Tartışma kısa sürede sopalı kavgaya döndü. Kavga, çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle son buldu.
Dün akşam saatlerinde, Yeşilkent Mahallesi'nde iddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen Tiktok fenomenlerine iki kişi laf atınca aralarında tartışma başladı.
İlerleyen dakikalarda hararetlenen tartışmada Tiktok fenomenleri tartıştıkları şahıslara demir sopa, tekme ve yumrukla saldırdı. Yaşanan kavga bir süre sonra çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle son bulurken kavga sırasında Tiktok fenomenlerinin "Biz sokakta rahat yürüyemeyecek miyiz?" ve "Sen bizi tanıyor musun?" gibi sözleri ise dikkat çekti.
Sopa, tekme ve yumruklu kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
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