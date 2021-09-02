https://tr.sputniknews.com/20210902/esenyurtta-tiktok-fenomenlerinin-laf-atma-kavgasi-1048541961.html

Esenyurt’ta TikTok fenomenlerinin laf atma kavgası

Esenyurt’ta TikTok fenomenlerinin laf atma kavgası

Esenyurt'ta kendilerine laf atıldığını iddia eden Tiktok fenomenleri, tartıştıkları şahıslara, "Sen bizi tanıyor musun?" diye bağırdı. Tartışma kısa sürede... 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T11:55+0300

2021-09-02T11:55+0300

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türkiye

esenyurt

sopa

kavga

fenomen

tiktok

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Dün akşam saatlerinde, Yeşilkent Mahallesi'nde iddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen Tiktok fenomenlerine iki kişi laf atınca aralarında tartışma başladı. İlerleyen dakikalarda hararetlenen tartışmada Tiktok fenomenleri tartıştıkları şahıslara demir sopa, tekme ve yumrukla saldırdı. Yaşanan kavga bir süre sonra çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle son bulurken kavga sırasında Tiktok fenomenlerinin "Biz sokakta rahat yürüyemeyecek miyiz?" ve "Sen bizi tanıyor musun?" gibi sözleri ise dikkat çekti. Sopa, tekme ve yumruklu kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

türkiye

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esenyurt, sopa, kavga, fenomen, tiktok