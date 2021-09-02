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https://tr.sputniknews.com/20210902/ethereum-4-ayin-zirvesinde-bitcoin-yeniden-50-bin-dolari-gordu-1048540928.html
Ethereum 4 ayın zirvesinde, Bitcoin yeniden 50 bin doları gördü
Ethereum 4 ayın zirvesinde, Bitcoin yeniden 50 bin doları gördü
Kripto paralar, 4 merkez bankasının merkezi dijital para denemesi yapacaklarını duyurmasından sonra yükselişe geçerken Ethereum 4 ayın zirvesine tırmandı... 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T11:34+0300
2021-09-02T11:34+0300
ekonomi
bitcoin
kripto para
ethereum
the financial times (ft)
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Bitcoin, 4 merkez bankasının merkezi dijital para deneme haberleri sonrasında SEC Başkanı Gensler’in regülasyon açıklamalarına rağmen 50 bin doların üzerini gördü.En son 23 Ağustos’ta 50 bin doların üzerini gören Bitcoin, sonrasında 46 bin dolara kadar gerilemişti. Ethereum da uzun bir süreden sonra yeniden 3 bin 700 doların üzerine tırmandı.Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), Avustralya, Malezya, Singapur ve Güney Afrika merkez bankaları arasında merkezi dijital para (CBDC) kullanımını test edeceklerini duyurdu.Dunbar Projesi olarak adlandırılan çalışmayla birlikte dijital fiat para cinsinden uluslararası ödemeleri yapılması için ortak bir platform geliştirilmesi hedefleniyor. BIS’in açıklamasına göre sistem merkezi dijital para birimleri arasında doğrudan aktarım yapılmasına olanak sağlayarak maliyet ve harcanan süreyi düşürecek.Bloomberg'in haberine göre BIS İnovasyon Merkezi Singapur Genel Müdürü Andrew McCormack, projeyle ilgili yaptığı açıklamada “Çoklu CBDC’ler üzerindeki çalışmalarız bir sonraki aşama için zemin oluşturuyor ve küresel ödeme bağlantılarını kuruyor“ dedi.SEC Başkanı Gensler: Kripto varlık platformları düzenlenmeliABD’nin menkul kıymetlerden sorumlu düzenleyici kuruluşu SEC’in (Securities and Exchange Commission) başkanı, kripto para platformlarının, ülkenin düzenleyici kuralları çerçevesi faaliyet göstermeleri çağrısına uymaması halinde, faaliyetlerine devam edebilmelerini tehlikeye attıkları uyarısında bulundu.Başkan Gary Gensler, İngiliz gazete Financial Times’a verdiği söyleşide, 'Teknoloji nötr' tutumunun sürmesine karşın, yatırımcıyı koruma, yasa dışı faaliyetlere karşı mücadele ve finansal istikrarı sürdürme gibi gerekli kamu politikaları söz konusu olduğunda, kripto paraların farklı bir kapsamda yer almadığını söyledi.Gensler, dünya genelinde kripto paraların yaklaşık 2 trilyon dolarlık değeri ile kamu politikası çerçevesine dahil edilecek seviye ve durumda olduğunu söyleyerek, “Tarih size, dışarıda kalmasının uzun sürmeyeceğini söylüyor. Finans nihayetinde güvene dayanır” dedi.
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bitcoin, kripto para, ethereum, the financial times (ft)

Ethereum 4 ayın zirvesinde, Bitcoin yeniden 50 bin doları gördü

11:34 02.09.2021
© AFP 2021 / MARTIN BUREAUBitcoin
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© AFP 2021 / MARTIN BUREAU
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Kripto paralar, 4 merkez bankasının merkezi dijital para denemesi yapacaklarını duyurmasından sonra yükselişe geçerken Ethereum 4 ayın zirvesine tırmandı, Bitcoin 10 gün sonra yeniden 50 bin doları gördü.
Bitcoin, 4 merkez bankasının merkezi dijital para deneme haberleri sonrasında SEC Başkanı Gensler’in regülasyon açıklamalarına rağmen 50 bin doların üzerini gördü.
En son 23 Ağustos’ta 50 bin doların üzerini gören Bitcoin, sonrasında 46 bin dolara kadar gerilemişti. Ethereum da uzun bir süreden sonra yeniden 3 bin 700 doların üzerine tırmandı.
Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), Avustralya, Malezya, Singapur ve Güney Afrika merkez bankaları arasında merkezi dijital para (CBDC) kullanımını test edeceklerini duyurdu.
Dunbar Projesi olarak adlandırılan çalışmayla birlikte dijital fiat para cinsinden uluslararası ödemeleri yapılması için ortak bir platform geliştirilmesi hedefleniyor. BIS’in açıklamasına göre sistem merkezi dijital para birimleri arasında doğrudan aktarım yapılmasına olanak sağlayarak maliyet ve harcanan süreyi düşürecek.
Bloomberg'in haberine göre BIS İnovasyon Merkezi Singapur Genel Müdürü Andrew McCormack, projeyle ilgili yaptığı açıklamada “Çoklu CBDC’ler üzerindeki çalışmalarız bir sonraki aşama için zemin oluşturuyor ve küresel ödeme bağlantılarını kuruyor“ dedi.
SEC Başkanı Gensler: Kripto varlık platformları düzenlenmeli
ABD’nin menkul kıymetlerden sorumlu düzenleyici kuruluşu SEC’in (Securities and Exchange Commission) başkanı, kripto para platformlarının, ülkenin düzenleyici kuralları çerçevesi faaliyet göstermeleri çağrısına uymaması halinde, faaliyetlerine devam edebilmelerini tehlikeye attıkları uyarısında bulundu.
Başkan Gary Gensler, İngiliz gazete Financial Times’a verdiği söyleşide, 'Teknoloji nötr' tutumunun sürmesine karşın, yatırımcıyı koruma, yasa dışı faaliyetlere karşı mücadele ve finansal istikrarı sürdürme gibi gerekli kamu politikaları söz konusu olduğunda, kripto paraların farklı bir kapsamda yer almadığını söyledi.
Gensler, dünya genelinde kripto paraların yaklaşık 2 trilyon dolarlık değeri ile kamu politikası çerçevesine dahil edilecek seviye ve durumda olduğunu söyleyerek, “Tarih size, dışarıda kalmasının uzun sürmeyeceğini söylüyor. Finans nihayetinde güvene dayanır” dedi.
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