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https://tr.sputniknews.com/20210902/fatih-altaylidan-ibb-sozcusu-onguna-kendinize-geliniz-1048545199.html
Fatih Altaylı'dan İBB Sözcüsü Ongun'a: Kendinize geliniz
Fatih Altaylı'dan İBB Sözcüsü Ongun'a: Kendinize geliniz
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, gazeteci Can Ataklı'ya verdiği yanıt nedeniyle İBB Sözcüsü Murat Ongun'u eleştirdi. "Gereksiz derecede sert, gereksiz derecede... 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T13:16+0300
2021-09-02T13:16+0300
türkiye
cumhurbaşkanlığı
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
fatih altaylı
murat ongun
iletişim başkanlığı
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Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun'un gazeteci Can Ataklı'ya yönelik tepkisini eleştirdi. Sözlerine "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda da bir 'İletişim Başkanlığı' kurulmuş da meğer daha henüz açıklanmamış. Şaka yapıyorum zannediyorsunuz belki ama yapmıyorum" diye başlayan Altaylı, şöyle devam etti:"Gazeteci Can Ataklı, önceki gün bir iddia ortaya attı. AK Partili Belediye döneminde zarar eden İSPARK’ın, Ekrem İmamoğlu döneminde de zarar etmeye devam ettiğini, hatta bu zararların giderek büyüdüğünü ve bu yıl 100 milyon TL’yi bulacağını yazdı.'İçerden' dediği kaynaklara dayanarak. Ataklı’nın iddiaları doğru mu değil mi biliyorum. Kendisi referans gazetecilerimden biri değildir. İçerde de bir kaynağım yok ki, yazdıklarını doğrulatayım ya da yalanlatayım.Açıklanan resmi bilançoda zarar göründüğünü biliyor ve makyajlı bilançoda zarar görünüyorsa, gerçek zararın daha büyük olduğunu tahmin edebiliyorum. Önemli olan o değil zaten. Ataklı’nın yazdığı külliyen doğru veya külliyen yanlış olabilir.Benim kabullenemediğim, Ataklı’ya verilen yanıtın veriliş tarzı, veriliş biçimi ve üslubu. Gereksiz derecede sert, gereksiz derecede suçlayıcı, gereksiz derecede kaba ve gazeteciyi küçük görmeye çalışan bir tını hakim yanıta.'Ne oluyorsunuz, kim oluyorsunuz'Hop kardeşim. Ne oluyorsunuz, kim oluyorsunuz. Adam gibi verilerle, kimseyi suçlamalardan, 'yalancı malancı' demeden doğru düzgün kibar bir yanıt veremiyor musunuz! Bu mudur adabınız. Unutmayın bir belediyeyi, bir partiyi, farklı olacağını söyleyen bir muhalefeti, ne yazık ki temsil ediyorsunuz.Kendinize geliniz. Seçim öncesi böyle miydi başkanınızın iddiası? Hani siz farklı olacaktınız, hani yepyeni bir üslup getirecektiniz siyasete. Medyaya karşı kullandığınız bu üslup zaten var. Son yıllarda giderek artan dozda var hem de."
https://tr.sputniknews.com/20210831/ibb-sozcusu-ongun-can-ataklinin-bugun-ispark-konusunda-yazdigi-yazi-bastan-sona-yanlistir-1048489959.html
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cumhurbaşkanlığı, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), fatih altaylı, murat ongun, iletişim başkanlığı

Fatih Altaylı'dan İBB Sözcüsü Ongun'a: Kendinize geliniz

13:16 02.09.2021
© Fotoğraf : TwitterFatih Altaylı
Fatih Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, gazeteci Can Ataklı'ya verdiği yanıt nedeniyle İBB Sözcüsü Murat Ongun'u eleştirdi. "Gereksiz derecede sert, gereksiz derecede suçlayıcı, gereksiz derecede kaba ve gazeteciyi küçük görmeye çalışan bir tını hakim yanıta" diyen Altaylı, "Kendinize geliniz. Seçim öncesi böyle miydi başkanınızın iddiası?" diye sordu.
Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun'un gazeteci Can Ataklı'ya yönelik tepkisini eleştirdi.
Sözlerine "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda da bir 'İletişim Başkanlığı' kurulmuş da meğer daha henüz açıklanmamış. Şaka yapıyorum zannediyorsunuz belki ama yapmıyorum" diye başlayan Altaylı, şöyle devam etti:
"Gazeteci Can Ataklı, önceki gün bir iddia ortaya attı. AK Partili Belediye döneminde zarar eden İSPARK’ın, Ekrem İmamoğlu döneminde de zarar etmeye devam ettiğini, hatta bu zararların giderek büyüdüğünü ve bu yıl 100 milyon TL’yi bulacağını yazdı.
'İçerden' dediği kaynaklara dayanarak. Ataklı’nın iddiaları doğru mu değil mi biliyorum. Kendisi referans gazetecilerimden biri değildir. İçerde de bir kaynağım yok ki, yazdıklarını doğrulatayım ya da yalanlatayım.
Açıklanan resmi bilançoda zarar göründüğünü biliyor ve makyajlı bilançoda zarar görünüyorsa, gerçek zararın daha büyük olduğunu tahmin edebiliyorum. Önemli olan o değil zaten. Ataklı’nın yazdığı külliyen doğru veya külliyen yanlış olabilir.
Benim kabullenemediğim, Ataklı’ya verilen yanıtın veriliş tarzı, veriliş biçimi ve üslubu. Gereksiz derecede sert, gereksiz derecede suçlayıcı, gereksiz derecede kaba ve gazeteciyi küçük görmeye çalışan bir tını hakim yanıta.

'Ne oluyorsunuz, kim oluyorsunuz'

Hop kardeşim. Ne oluyorsunuz, kim oluyorsunuz. Adam gibi verilerle, kimseyi suçlamalardan, 'yalancı malancı' demeden doğru düzgün kibar bir yanıt veremiyor musunuz! Bu mudur adabınız. Unutmayın bir belediyeyi, bir partiyi, farklı olacağını söyleyen bir muhalefeti, ne yazık ki temsil ediyorsunuz.
İSPARK - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
TÜRKİYE
İBB Sözcüsü Ongun: Can Ataklı’nın bugün İSPARK konusunda yazdığı yazı baştan sona yanlıştır
31 Ağustos, 21:53
Kendinize geliniz. Seçim öncesi böyle miydi başkanınızın iddiası? Hani siz farklı olacaktınız, hani yepyeni bir üslup getirecektiniz siyasete. Medyaya karşı kullandığınız bu üslup zaten var. Son yıllarda giderek artan dozda var hem de."
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