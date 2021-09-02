https://tr.sputniknews.com/20210902/fenerbahcede-iki-transfer-birden-1048548346.html

Fenerbahçe'de iki transfer birden

Fenerbahçe'de iki transfer birden

Fenerbahçe, transfer görüşmelerini sürdürdüğü Max Meyer ve Mergim Berisha'yı İstanbul'a getirdi. 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T14:25+0300

2021-09-02T14:25+0300

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yaşam

fenerbahçe

transfer

max meyer

mergim berisha

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Fenerbahçe transferin son günlerinde atağa geçti. Sarı lacivertliler, forvet için anlaşmaya vardığı Mergim Berisha'yı sözleşme imzalamak için İstanbul'a getirdi.Geçen sezon Salzburg ile tüm kulvarlarda 42 maça çıkan Berisha, 23 gol kaydetti.NTV Spor'da yer alan habere göre Orta sahaya takviye yapacak olan Fenerbahçe'de bir başka Alman oyuncu Max Meyer de imza için İstanbul'da. Köln ile sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki Meyer'in bonservisi elinde bulunuyor.İki futbolcunun kulüp binasına gelerek özel çekimleri yapmaları ve imzaları atmaları bekleniyor.Hücum oyuncusunun özellikle Avrupa maçlarında görev alabilmesi için bugün lisansının çıkartılarak UEFA listesine eklenmesi gerekiyor.

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fenerbahçe, transfer, max meyer, mergim berisha