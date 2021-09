https://tr.sputniknews.com/20210902/ferhan-sensoy-son-yolculuguna-ugurlaniyor-1048547521.html

Ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle 31 Ağustos'ta hayatını kaybeden sanatçı Ferhan Şensoy, son yolculuğuna uğurlanıyor. 02.09.2021, Sputnik Türkiye

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Ferhan Şensoy, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi’nde hayatını kaybetmişti. 70 yaşındaki oyuncu, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.Usta sanatçı için ilk tören Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşti. Törende konuşan Müjgan Şensoy, "Babamın burada olmaktan o kadar mutlu olduğunu biliyorum ki. Hastanede hep Galatasaray’ı soruyordu. Babamı kucakladığınız için sizlere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. İki kardeş törende gözyaşlarını tutamadı.Şensoy'a veda töreninde sevenleri Beyoğlu Ses Tiyatrosu’nda hazır bulundu. Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleşen törene çok sayıda ünlü isim katıldı.Törende konuşan Okan Bayülgen, "Dünya çapında bir sanatçıyı uğurlarken soğuk kanlı olmalıyız. Ona layık olmalıyız. Çok üzgünüz" dedi. Şensoy'un eski eşi Derya Baykal da şunları kaydetti:"Ses Tiyatrosu’na hoş geldiniz. Bu tiyatroya her zaman değer verip, doldurdunuz. Bu tiyatroya enkaz halinde geldik. Bu sahnenin üzerinde örülmüş bir duvar, bir film perdesi acayip filmler oynatılıyordu. O kadar iyi dostları vardı ki arkadaşları destek oldu. Her şeyini buraya yatırdı Ferhan… Çok güzel oyunlar oynadık. Çok güzel üç çocuğum var, Mert’in de babası ,her şeyinde emeği var… Gerçekten çok güzel bağları vardı çocuklarla… Yaşamayı bilmek, doğmayı bilmekle ölmeyi bilmenin arası doğmayı bilmiyoruz bizi doğruyorlar ölmeyi nerden bilelim. İkisini de bilmezken ikisinin arasındaki yaşamayı nerden bilelim. Ustam sen ikisinin arasındaki yaşamayı bana bize evlatlarına, dostlarına seyircine, öğrencilerine Türk halkına, bütün bunlarla ışık oldun. Sana her şey için çok teşekkür ediyoruz. Bilgeler ölmez."'Ölümden hiç korkmadı babam'Sanatçının kızı Müjgan Ferhan Şensoy da "O kadar güç ki burada durmak… Ne söylesem eksik kalacak. Size babamı anlatmaya kalkamam. Onu en az benim kadar tanıyorsunuz. Ne kadar sevdiğimi anlatsam sizler de aynı derecede seviyorsunuz. Şu anda burada dururken bu sevgiyi sizlerle paylaşmak bölüşmek yüreğimi biraz olsun hafifletiyor. Bir insanın tüm benliği ve sahiciliğiyle gerçekleştirmesi ve bundan bir an bile şüphe duymaması …. Ölümden hiç korkmadı babam" ifadesini kullandı.Şevket Çoruh: Bu Ses Tiyatrosu'nu biz yaşatacağızFerhan Şensoy’un da bir dönem devraldığı Ortaoyuncuları Kavuğu'nun şu anki sahibi Şevket Çoruh, anma töreninde bir konuşma yaptı. Çoruh konuşmasında Ferhan Şensoy ile bir anısını anlattı:“Yeni mezun olmuştum, Nevizade’den cesaret alıp Ferhan Şensoy’un karşısına geçtim. Bu tiyatroda oynamak istediğimi söyledim, o da kendi üslubunca beni tiyatrodan kovmuştu. Şimdi onun emanetçisiyim. Başımız sağ olsun, çok söylenecek şey var, kitaplar yazılacak hakkında, bu ses tiyatrosunu biz yaşatacağız. Hepimizin başı sağ olsun.”

