https://tr.sputniknews.com/20210902/fsb-1945te-sovyet-vatandaslarinin-japonlar-tarafindan-infazina-iliskin-belgeyi-yayinladi-1048555578.html

FSB, 1945'te Sovyet vatandaşlarının Japonlar tarafından infazına ilişkin belgeyi yayınladı

FSB, 1945'te Sovyet vatandaşlarının Japonlar tarafından infazına ilişkin belgeyi yayınladı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ağustos 1945'te Japon istihbarat ve emniyet görevlilerinin Sovyetler Birliği'nin Japonya ile savaşa girdiğini... 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T17:27+0300

2021-09-02T17:27+0300

2021-09-02T17:27+0300

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rus istihbarat teşkilatı (fsb)

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Sovyet vatandaşlarının Japonlar tarafından infazına ilişkin arşiv belgesini yayınladı.Belge, Sovyet askeri karşı istihbaratı SMERŞ’in başkanı Viktor Abakumov’un bir kopyası SSCB İçişleri Halk Komiseri Lavrentiy Beria'ya olmak üzere, Josef Stalin’e gönderdiği mektubu içeriyor.Abakumov mektubunda, 29 Ağustos 1945'te, Mançurya bölgesinin Hailara kentindeki Japon il polisi özel hapishanesinin avlusuna kafaları kesilerek gömülmüş 43 erkek cesedi bulunan bir toplu mezarın SMERŞ’in Trans-Baykal Cephesi Ofisi tarafından tespit edildiğini bildiriyor.Mektupta, “Yapılan ön soruşturmaya göre, 9 Ağustos 1945'te, SSCB ile Japonya arasında savaşın başladığı gün, Hailar Japon Askeri Misyon Şefi Yarbay Amano’nun talimatıyla, Japon jandarma ve polisi, önceden hazırlanmış listeye göre, Mançurya'da ikamet eden Çin-Doğu Demiryolunun eski çalışanları olan 19 Sovyet vatandaşını tutukluyor” ifadelerine yer veriliyor.Bu kişilerin çoğunun, sokakta Japonlar tarafından yakalanmalarının ardından zincire vurularak veya iple bağlanarak il emniyet müdürlüğünün avlusuna götürülerek gözlerinin bağlandığı ve ardından Hailar sakini 24 kişinin bulunduğu cezaevine konulduklarına yer verilen mektupta, “Aynı gün, Yarbay Amano ve Kuzey Hingan Eyeleti İl Polis Departmanı Şefi Kageyama’nın emriyle bu hapishanede tutulan 43 kişi başları kesilerek infaz ediliyor” ifadeleri kullanılıyor.Sovyet vatandaşlarının öldürülmesi olayına karışan Amano, Kageyama ve on jandarmanın, SMERŞ’in Trans-Baykal Cephesi Ofisi tarafından tutuklandığına vurgu yapılarak, “Amano ve Kageyama'nın ifadelerine göre, haklarında yakalama emri çıkarılan Haylar Eyalet Polisi Özel Departman Şefi Kawakami, Hailar İl Polis Özel Birimi Başkanı Akiyama ve Askeri Misyon Departmanı Başkanı Bitto da Sovyet vatandaşlarının infazında yer alıyor” ifadeleri yer alıyor.Daha önce, "İkinci Dünya Savaşı'nda SSCB Devlet Güvenlik Organları - Japonya'ya Karşı Zafer" başlığıyla yayınlanan belgelere göre, yüksek rütbeli bir istihbarat subayı olan İsamu Amano, 1936-1940'ta ‘konsolosluk sekreteri’ kimliğiyle Aleksandrovsk-on-Sahalin (SSCB) şehrinde görev yapıyor. Temmuz 1944'te Hailar Japon Askeri Misyonu Başkanlığına getiriliyor. 18 Ağustos 1945'te Hailar'da tutuklanıyor. Mahkeme tarafından suçlu bulunarak ölüme mahkum edilmesinin ardından 15 Şubat 1946'da Çita'da idam ediliyor.Bakteriyolojik silahların kullanımına büyük umutlar bağlayan Japonya'nın yönetici eliti ve istihbarat servisleri, bu silahları düşmana karşı savaşta belirleyici rol oynayabilecek en önemli araçlardan biri olarak görüyordu.Bakteriyolojik silahlarla ilgili çürütülmeyecek kanıtları ele geçiren Sovyetler Birliği, 8 Ağustos 1945’te Japonya’ya savaş açtı, Sovyet birliklerinin hızlı ve kararlı ilerleyişi Japonya'ya karşı zaferi getirdi. 15 Ağustos'ta İmparator Hirohito teslim olduğunu açıkladı ve 16 Ağustos'ta Kwantung Ordusu'nun Başkomutanı Otozo Yamada, birliklerine teslim olmaları emrini verdi. 2 Eylül 1945'te hükümet, 2. Dünya Savaşı'nın sona erdiğine ilişkin yasayı imzaladı.-

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rusya, japonya, fsb, josef stalin, sovyet, rus istihbarat teşkilatı (fsb)