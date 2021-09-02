https://tr.sputniknews.com/20210902/galatasarayda-marcaonun-cezasi-belli-oldu-1048562312.html

Galatasaray'da Marcao'nun cezası belli oldu

Galatasaray'da Marcao'nun cezası belli oldu

Galatasaray Kulübü, Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan Marcao'ya 150 bin euro para cezası verdi. 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T23:07+0300

2021-09-02T23:07+0300

2021-09-02T23:07+0300

türkiye

galatasaray

ceza

marcao

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Galatasaray Kulübü, Brezilyalı futbolcu Marcao'ya 150 bin euro para cezası verildiğini açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Marcos de Nascimento Teixeira’ya GZT Giresunspor-Galatasaray A.Ş. maçında yaptığı disiplin cezası gereken hareketleri nedeniyle, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu'nca alınan kararla 150.000 Euro tutarında para cezası verilmiştir" denildi.Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'ın Süper Lig'de GZT Giresunspor ile yaptığı maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan Marcao'ya 8 resmi maçtan men ve 21 bin lira para cezası vermişti.Sarı-kırmızılı kulüp de Kerem Aktürkoğlu'na yönelik hareketleri nedeniyle Marcao'nun bireysel çalışması yönünde karar almıştı.

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galatasaray, ceza, marcao