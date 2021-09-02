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https://tr.sputniknews.com/20210902/galatasaraydan-turkiyenin-ilk-nft-koleksiyonu-1048542463.html
Galatasaray'dan Türkiye'nin ilk NFT koleksiyonu
Galatasaray'dan Türkiye'nin ilk NFT koleksiyonu
Galatasaray, kurucusu Ali Sami Yen ile başlayarak sezon boyunca kulüp tarihinin önemli olaylarını vurgulayan bir koleksiyonu piyasaya süreceğini açıkladı. 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T12:21+0300
2021-09-02T12:24+0300
yaşam
galatasay kulübü
nft
koleksiyon
ali sami yen
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Galatasaray, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile kurucusu Ali Sami Yen ile başlayarak sezon boyunca kulüp tarihinin önemli olaylarını vurgulayan bir koleksiyonu piyasaya süreceğini açıkladı.İlk arz 1 Ekim'deKulüpten yapılan açıklama şu şekilde:"Galatasaray, kurucusu ve bir numaralı üyesi Ali Sami Yen NFT koleksiyonu ile başlayarak, sezon boyunca kulüp tarihinin önemli olaylarını vurgulayan bir koleksiyonu piyasaya sürüyor. 1 Ekim tarihinde arz edilecek ilk NFT koleksiyonunu takiben, sezon boyunca kulübe bağlı önemli tarihlerde altı koleksiyon daha arz edilecek.Aynı zamanda Galatasaray Futbol Kulübü’nün benzersiz anlarla dolu tarihini vurgulayacak NFT koleksiyonları, kulüp tarihindeki dönüm noktalarını ve kupalarını konu alacak bu koleksiyonlar ile Galatasaray kulübünün mirasına ortak olunarak kulübe katkıda bulunulabilecek.Galatasaray Spor Kulübü, sosyal medya hesaplarından kısa bir film ile ön duyurusunu gerçekleştirdiği, Türkiye’nin ilk NFT Koleksiyonu projesini hayata geçirmek adına global markalarla iş birliğine gitti.Tüm dünyada kulüplerin ve futbol efsanelerinin hikayelerini görsel ve özel video içeriklerle hayranlarıyla paylaştığı ve onları tarihlerinin en değerli anlarını dijital ortamda toplamaya davet ettiği yeni bir NFT konsepti yaratan Shirtum ve blockchain teknolojisi ile sporu bir araya getiren Capital Block iş birliği ile piyasaya arz edilecek Ali Sami Yen NFT Koleksiyonu, Türkiye’de piyasaya sürülen ilk spor kulübü tarihi NFT koleksiyonu olma özelliğinin yanı sıra, dünyada da ilklerden biri.İlk bölümü 1 Ekim'de arz edilecek olan ve Legendary, Mythical ve Iconic bölümlerinden oluşacak olan Ali Sami Yen NFT Koleksiyonunda, her NFT'nin arkasında ilgili görsel ile özel video içeriği olacak ve bölüme bağlı olarak içerikler farklılaşacak. Her bir drop, nadirliğine bağlı olarak farklı değerlere sahip olacak. Ali Sami Yen Koleksiyonuna dahil aşağıdaki NFT'lerin arz tarihleri ise şöyle:Legendary: 1 Ekim 2021Mythical: 8 Ekim 2021Iconic: 15 Ekim 2021Her NFT arzının Galatasaray ve Shirtum’un web sitelerinde özel bir açılış sayfası olacak. Taraftarlar, NFT'nin resmine tıkladığında Shirtum platformundaki Galatasaray açılış sayfasına yönlendirilecek ve burada NFT'yi kredi veya banka kartı ile satın alarak, hem bir tarihi anın sahibi olacaklar hem de kulüplerine katkıda bulunacaklar.NFT Nedir?Kripto para teknolojilerini kullanarak 2015 yılında ortaya çıkan ve dünyada giderek popüler hale gelen NFT (Non-Fungible Tokens/benzersiz dijital varlık) yani takas edilemez jetonlar anlamına geliyor. Dijital sanat eserlerini ve koleksiyon ürünlerini tescil edilebilir ve satılabilir varlıklar haline getiren NFT, blok zinciri teknolojisiyle kayıt altında tutulan dijital sertifikalar olarak kullanılıyorlar. koleksiyonu piyasaya sürüyor."
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galatasay kulübü, nft, koleksiyon, ali sami yen

Galatasaray'dan Türkiye'nin ilk NFT koleksiyonu

12:21 02.09.2021 (güncellendi: 12:24 02.09.2021)
© galatasaray.orgGalatasaray, Ali Sami Yen NFT koleksiyonu
Galatasaray, Ali Sami Yen NFT koleksiyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© galatasaray.org
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Galatasaray, kurucusu Ali Sami Yen ile başlayarak sezon boyunca kulüp tarihinin önemli olaylarını vurgulayan bir koleksiyonu piyasaya süreceğini açıkladı.
Galatasaray, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile kurucusu Ali Sami Yen ile başlayarak sezon boyunca kulüp tarihinin önemli olaylarını vurgulayan bir koleksiyonu piyasaya süreceğini açıkladı.

İlk arz 1 Ekim'de

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Galatasaray, kurucusu ve bir numaralı üyesi Ali Sami Yen NFT koleksiyonu ile başlayarak, sezon boyunca kulüp tarihinin önemli olaylarını vurgulayan bir koleksiyonu piyasaya sürüyor. 1 Ekim tarihinde arz edilecek ilk NFT koleksiyonunu takiben, sezon boyunca kulübe bağlı önemli tarihlerde altı koleksiyon daha arz edilecek.
Aynı zamanda Galatasaray Futbol Kulübü’nün benzersiz anlarla dolu tarihini vurgulayacak NFT koleksiyonları, kulüp tarihindeki dönüm noktalarını ve kupalarını konu alacak bu koleksiyonlar ile Galatasaray kulübünün mirasına ortak olunarak kulübe katkıda bulunulabilecek.
Galatasaray Spor Kulübü, sosyal medya hesaplarından kısa bir film ile ön duyurusunu gerçekleştirdiği, Türkiye’nin ilk NFT Koleksiyonu projesini hayata geçirmek adına global markalarla iş birliğine gitti.Tüm dünyada kulüplerin ve futbol efsanelerinin hikayelerini görsel ve özel video içeriklerle hayranlarıyla paylaştığı ve onları tarihlerinin en değerli anlarını dijital ortamda toplamaya davet ettiği yeni bir NFT konsepti yaratan Shirtum ve blockchain teknolojisi ile sporu bir araya getiren Capital Block iş birliği ile piyasaya arz edilecek Ali Sami Yen NFT Koleksiyonu, Türkiye’de piyasaya sürülen ilk spor kulübü tarihi NFT koleksiyonu olma özelliğinin yanı sıra, dünyada da ilklerden biri.
İlk bölümü 1 Ekim'de arz edilecek olan ve Legendary, Mythical ve Iconic bölümlerinden oluşacak olan Ali Sami Yen NFT Koleksiyonunda, her NFT'nin arkasında ilgili görsel ile özel video içeriği olacak ve bölüme bağlı olarak içerikler farklılaşacak. Her bir drop, nadirliğine bağlı olarak farklı değerlere sahip olacak. Ali Sami Yen Koleksiyonuna dahil aşağıdaki NFT'lerin arz tarihleri ise şöyle:
Legendary: 1 Ekim 2021
Mythical: 8 Ekim 2021
Iconic: 15 Ekim 2021
Her NFT arzının Galatasaray ve Shirtum’un web sitelerinde özel bir açılış sayfası olacak. Taraftarlar, NFT'nin resmine tıkladığında Shirtum platformundaki Galatasaray açılış sayfasına yönlendirilecek ve burada NFT'yi kredi veya banka kartı ile satın alarak, hem bir tarihi anın sahibi olacaklar hem de kulüplerine katkıda bulunacaklar.
NFT Nedir?
Kripto para teknolojilerini kullanarak 2015 yılında ortaya çıkan ve dünyada giderek popüler hale gelen NFT (Non-Fungible Tokens/benzersiz dijital varlık) yani takas edilemez jetonlar anlamına geliyor. Dijital sanat eserlerini ve koleksiyon ürünlerini tescil edilebilir ve satılabilir varlıklar haline getiren NFT, blok zinciri teknolojisiyle kayıt altında tutulan dijital sertifikalar olarak kullanılıyorlar. koleksiyonu piyasaya sürüyor."
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