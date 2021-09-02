Gazeteci Celal Eren Çelik: Az önce yumruklu saldırıya uğradım

Gazeteci Çelik, saldırıya uğradığını sosyal medya hesabından duyurdu. Çelik, "An itibariyle yumruklu saldırıya uğradım. Saldırganı yakalamak için arkasından koşan mekanın çalışanlarına silah çeken saldırganlar bir araçla uzaklaşmışlar... Durumum iyi... Yıkmak yok, sadece gerçekleri yazmaya devam edeceğiz..." dedi.
Gazeteci Celal Eren Çelik, sosyal medya hesabı Twitter'dan, saldırıya uğradığını açıkladı. Çelik, "An itibariyle yumruklu saldırıya uğradım. Durumum iyi" ifadelerini kullandı.
Gazeteci Çelik, saldırıya uğradığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Çelik, "An itibariyle yumruklu saldırıya uğradım. Saldırganı yakalamak için arkasından koşan mekanın çalışanlarına silah çeken saldırganlar bir araçla uzaklaşmışlar... Durumum iyi... Yıkmak yok, sadece gerçekleri yazmaya devam edeceğiz..." dedi.
An itibariyle yumruklu saldırıya uğradım. Saldırganı yakalamak için arkasından koşan mekanın çalışanlarına silah çeken saldırganlar bir araçla uzaklaşmışlar... Durumum iyi... Yıkmak yok,sadece gerçekleri yazmaya devam edeceğiz...