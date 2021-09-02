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https://tr.sputniknews.com/20210902/gazeteci-emre-ercisi-silahla-yaralayan-zanlilara-yardim-ettigi-iddia-edilen-kisi-gozaltina-alindi-1048531330.html
Gazeteci Emre Erciş'i silahla yaralayan zanlılara yardım ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı
Gazeteci Emre Erciş'i silahla yaralayan zanlılara yardım ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı
Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırı düzenledikleri gerekçesiyle tutuklanan iki şüpheliye yardım ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı. 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T00:03+0300
2021-09-02T00:03+0300
2021-09-02T00:03+0300
türkiye
saldırı
gözaltı
emre erciş
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İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, gazeteci Emre Erciş'in geçen ay bacağından silahla yaralanmasına ilişkin başlatılan çalışma sürüyor.AA'nın haberine göre, yapılan çalışmalar kapsamında silahlı saldırıyı gerçekleştiren E.K. ve B.P. ile irtibatlı olduğu belirlenen B.Y., Bağcılar'da gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri süren Şüpheli B.Y'nin iki saldırgana yardım ettiği ve olayın azmettiricileriyle birlikte hareket ettiği belirtildi.
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saldırı, gözaltı, emre erciş
Gazeteci Emre Erciş'i silahla yaralayan zanlılara yardım ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı
Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırı düzenledikleri gerekçesiyle tutuklanan iki şüpheliye yardım ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince, gazeteci
Emre Erciş'
in geçen ay bacağından
silahla yaralanmasına ilişkin
başlatılan çalışma sürüyor.
AA'nın haberine göre, yapılan çalışmalar kapsamında silahlı saldırıyı gerçekleştiren E.K. ve B.P. ile irtibatlı olduğu belirlenen
B.Y., Bağcılar'da gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri süren Şüpheli B.Y'nin iki saldırgana yardım ettiği ve olayın azmettiricileriyle birlikte hareket ettiği belirtildi.