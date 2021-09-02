https://tr.sputniknews.com/20210902/gazeteci-emre-ercisi-silahla-yaralayan-zanlilara-yardim-ettigi-iddia-edilen-kisi-gozaltina-alindi-1048531330.html

Gazeteci Emre Erciş'i silahla yaralayan zanlılara yardım ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı

Gazeteci Emre Erciş'i silahla yaralayan zanlılara yardım ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı

Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırı düzenledikleri gerekçesiyle tutuklanan iki şüpheliye yardım ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı. 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T00:03+0300

2021-09-02T00:03+0300

2021-09-02T00:03+0300

türkiye

saldırı

gözaltı

emre erciş

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İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, gazeteci Emre Erciş'in geçen ay bacağından silahla yaralanmasına ilişkin başlatılan çalışma sürüyor.AA'nın haberine göre, yapılan çalışmalar kapsamında silahlı saldırıyı gerçekleştiren E.K. ve B.P. ile irtibatlı olduğu belirlenen B.Y., Bağcılar'da gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri süren Şüpheli B.Y'nin iki saldırgana yardım ettiği ve olayın azmettiricileriyle birlikte hareket ettiği belirtildi.

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saldırı, gözaltı, emre erciş