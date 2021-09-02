Gazeteci Ersoy: Kontrol noktasında aracımızı durdurup, 'Artık sakalınızı kesmeyin' dediler

Taliban'ın* Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından bölgeye giden Habertürk programcısı Mehmet Akif Ersoy, örgüt militanlarının insanları sakal bırakmaları konusunda uyarmaya başladığını açıkladı. Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kontrol noktasında aracımızı durdurup, öndeki sakalsız arkadaşıma 'Uyarıyoruz artık sakalınızı kesmeyin' dediler" ifadelerini kullandı.* Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.
Afganistan'ın başkenti Kabil'e giden Habertürk programcısı Mehmet Akif Ersoy, Taliban'ın halkı sakal uzatmaları konusunda uyarmaya başladığını söyledi.
Taliban'ın* Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından bölgeye giden Habertürk programcısı Mehmet Akif Ersoy, örgüt militanlarının insanları sakal bırakmaları konusunda uyarmaya başladığını açıkladı.
Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kontrol noktasında aracımızı durdurup, öndeki sakalsız arkadaşıma 'Uyarıyoruz artık sakalınızı kesmeyin' dediler" ifadelerini kullandı.
Kontrol noktasında aracımızı durdurup, öndeki sakalsız arkadaşıma: “Uyarıyoruz artık sakalınızı kesmeyin” dediler.