Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210902/gazeteci-ersoy-kontrol-noktasinda-aracimizi-durdurup-artik-sakalinizi-kesmeyin-dediler-1048539026.html
Gazeteci Ersoy: Kontrol noktasında aracımızı durdurup, 'Artık sakalınızı kesmeyin' dediler
Gazeteci Ersoy: Kontrol noktasında aracımızı durdurup, 'Artık sakalınızı kesmeyin' dediler
Afganistan'ın başkenti Kabil'e giden Habertürk programcısı Mehmet Akif Ersoy, Taliban'ın halkı sakal uzatmaları konusunda uyarmaya başladığını söyledi. 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T10:18+0300
2021-09-02T10:17+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
mehmet akif ersoy
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1c/1048399753_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_b396ea707fda83ecac482769025ed15d.jpg
Taliban'ın* Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından bölgeye giden Habertürk programcısı Mehmet Akif Ersoy, örgüt militanlarının insanları sakal bırakmaları konusunda uyarmaya başladığını açıkladı. Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kontrol noktasında aracımızı durdurup, öndeki sakalsız arkadaşıma 'Uyarıyoruz artık sakalınızı kesmeyin' dediler" ifadelerini kullandı.* Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1c/1048399753_15:0:919:678_1920x0_80_0_0_3e59d185842abaa47306f429185920f2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
afganistan, taliban, mehmet akif ersoy

Gazeteci Ersoy: Kontrol noktasında aracımızı durdurup, 'Artık sakalınızı kesmeyin' dediler

10:18 02.09.2021
© Fotoğraf : HabertürkHabertürk televizyonu sunucusu Mehmet Akif Ersoy
Habertürk televizyonu sunucusu Mehmet Akif Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© Fotoğraf : Habertürk
Abone ol
Afganistan'ın başkenti Kabil'e giden Habertürk programcısı Mehmet Akif Ersoy, Taliban'ın halkı sakal uzatmaları konusunda uyarmaya başladığını söyledi.
Taliban'ın* Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından bölgeye giden Habertürk programcısı Mehmet Akif Ersoy, örgüt militanlarının insanları sakal bırakmaları konusunda uyarmaya başladığını açıkladı.
Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kontrol noktasında aracımızı durdurup, öndeki sakalsız arkadaşıma 'Uyarıyoruz artık sakalınızı kesmeyin' dediler" ifadelerini kullandı.
* Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.
001000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:27Sabah yazarı Müderrisoğlu: Berat Albayrak 'işleyen ekonomi' çabasından taviz vermedi
10:18Gazeteci Ersoy: Kontrol noktasında aracımızı durdurup, 'Artık sakalınızı kesmeyin' dediler
10:16Bakan Koca: Bize ne oldu?
10:05Selvi: Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na karşı yeni hamleler
10:05İstanbul Havalimanı'nda başlayan şiddetli fırtına bagajları, konteynerleri sürükledi
09:55TikTok'taki 'süt kasası' videoları yasaklandı
09:49CHP’li Akın'dan Ankara-Sivas YHT ile ilgili uyardı: Yaklaşık 80 kilometresi eski hattan oluşuyor
09:47Ahmet Hakan'dan Bolu Belediye Başkanı Özcan'a: Faşist olduğunuz kadar müptezelmişsiniz de
09:35ABD Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı'ndan çelişkili 'Taliban'la iş birliği' açıklamaları
09:27Koronavirüse karşı yeni tedbirler masada
09:15Koronavirüs Bilim Kurulu, Milli Eğitim Bakanı Özer ve YÖK Başkanı Özvar'ın katılımıyla toplanacak
09:07Sıcaklık düşüyor, 10 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor
08:54Kılıçdaroğlu: Gençler, sizi unuttuğumu zannetmeyin, benden haber bekleyin
08:29Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılan Mina ile Sırbistan'da bir araya geldi
08:08İstanbul Emniyet Müdürlüğü il içi atamaları belli oldu
07:47Erdoğan'dan çeşitli bakanlık ve kurumlara atama
07:26Uyuşturucu satıcısına işkence yapan uyuşturucu zanlısı tutuklandı
06:59New York'ta sel: Acil durum ilan edildi, metro kullanılamıyor
06:42İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması: 134 bin kişi sorgulandı
06:30Polisten kaçarken 5 metre yükseklikten dereye düştü