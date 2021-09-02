https://tr.sputniknews.com/20210902/guney-afrika-afgan-siginmacilari-reddetti-1048535619.html

Güney Afrika, Afgan sığınmacıları reddetti

Güney Afrika, Afgan sığınmacıları reddetti

Güney Afrika Cumhuriyeti, daha sonra üçüncü bir ülkeye gitmeyi planlayan Afgan sığınmacıları geçici olarak barındırmayı reddetti. 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T04:55+0300

2021-09-02T04:55+0300

2021-09-02T04:57+0300

taliban kontrolünde afganistan

güney afrika

afganistan

pakistan

sığınmacı

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Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı (DIRCO), Cape Town'un, Taliban militanlarının ele geçirdiği Afganistan'dan gelen sığınmacıları kabul etmeyeceğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Güney Afrika hükümeti, Pakistan'a sığınan bir dizi Afgan mülteciyi kabul etmeyi düşünmek üzere ülkeye yapılan önerileri not ediyor. Talep, (sığınmacıların) nihai varış noktalarına gitmeden önce Güney Afrika'da ağırlanmaları yönünde. Hükümet, maalesef böyle bir talebi karşılayacak durumda değil" denildi.Güney Afrika'nın halihazırda önemli sayıda sığınmacıya ev sahipliği yaptığı ve ihtiyaçlarının karşılanmasından mesul olduğu kaydedilen açıklamada, "Çoğu zaten ülkemizin sunduğu sosyal Yardım ve ücretsiz tıbbi sağlık programlarından yararlanıyor" ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, uluslararası hukuk uyarınca Pakistan'da kalmalarının daha uygun olduğu belirtildi.

güney afrika

afganistan

pakistan

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güney afrika, afganistan, pakistan, sığınmacı