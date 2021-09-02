Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
Güney Afrika, Afgan sığınmacıları reddetti
04:55 02.09.2021 (güncellendi: 04:57 02.09.2021)
© İHA / JAWED KARGARTaliban’ın kuzeydeki hakimiyeti genişledi: Bölge sakinleri Kabil’e kaçtı
© İHA / JAWED KARGAR
Güney Afrika Cumhuriyeti, daha sonra üçüncü bir ülkeye gitmeyi planlayan Afgan sığınmacıları geçici olarak barındırmayı reddetti.
Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı (DIRCO), Cape Town'un, Taliban militanlarının ele geçirdiği Afganistan'dan gelen sığınmacıları kabul etmeyeceğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Güney Afrika hükümeti, Pakistan'a sığınan bir dizi Afgan mülteciyi kabul etmeyi düşünmek üzere ülkeye yapılan önerileri not ediyor. Talep, (sığınmacıların) nihai varış noktalarına gitmeden önce Güney Afrika'da ağırlanmaları yönünde. Hükümet, maalesef böyle bir talebi karşılayacak durumda değil" denildi.
Güney Afrika'nın halihazırda önemli sayıda sığınmacıya ev sahipliği yaptığı ve ihtiyaçlarının karşılanmasından mesul olduğu kaydedilen açıklamada, "Çoğu zaten ülkemizin sunduğu sosyal Yardım ve ücretsiz tıbbi sağlık programlarından yararlanıyor" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, uluslararası hukuk uyarınca Pakistan'da kalmalarının daha uygun olduğu belirtildi.
South Africa will not be receiving any Afghan refugees after the Taliban takeover. https://t.co/3eKGpb0805 #SABCNews— SABC News (@SABCNews) September 1, 2021