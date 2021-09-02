https://tr.sputniknews.com/20210902/hatay-samandagda-sahile-petrol-atigi-vurdu-1048558293.html

Hatay Samandağ'da sahile petrol atığı vurdu

Hatay Samandağ'da sahile petrol atığı vurdu

Suriye'de bir enerji santralinden yayılan petrol sızıntısı Akdeniz kıyısındaki ülkeleri tehdit ederken, Hatay'da Samandağ sahiline petrol atıkları vurdu. 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T19:21+0300

2021-09-02T19:21+0300

2021-09-02T19:21+0300

hatay

petrol

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde öğle saatlerinde deniz üzerinde petrol olduğu tahmin edilen kirlilik tespit edildi. Sahile vuran petrol atığının nereden geldiğine yönelik Samandağ Kaymakamlığı tarafından çalışma başlatıldı. Tekebaşı Su Ürünleri Kooperatifi Çevlik Balıkçı Barınağı Başkanı Erkan Sağlamtaş, "Dün itibariyle Liman Başkanlığı'ndan denizde Kıbrıs açıklarında denizde petrol olduğu ve bizim sahillere akıntıyla sürüklendiği haberini aldık. Sabaha karşı bununla ilgili müdahale için romörkör geldi. Romörkör kaptanından Kıbrıs büyüklüğünde olduğu bilgisini aldık. Maalesef petrolün atığını sahilde inceledik. Bu petrol buraya kadar geldi. Ciddi anlamda çevresel bir felaketle karşı karşıyayız. İnşallah gerekli müdahaleler yapılır ve bu felaketten kurtuluruz" dedi. Balıkçı Hacı Kumlu ise balık tutmaya geldiğini ve gördüğü manzara karşısında şok olduğunu ifade etti

hatay

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hatay, petrol