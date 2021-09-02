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https://tr.sputniknews.com/20210902/hatay-samandagda-sahile-petrol-atigi-vurdu-1048558293.html
Hatay Samandağ'da sahile petrol atığı vurdu
Hatay Samandağ'da sahile petrol atığı vurdu
Suriye'de bir enerji santralinden yayılan petrol sızıntısı Akdeniz kıyısındaki ülkeleri tehdit ederken, Hatay'da Samandağ sahiline petrol atıkları vurdu. 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T19:21+0300
2021-09-02T19:21+0300
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde öğle saatlerinde deniz üzerinde petrol olduğu tahmin edilen kirlilik tespit edildi. Sahile vuran petrol atığının nereden geldiğine yönelik Samandağ Kaymakamlığı tarafından çalışma başlatıldı. Tekebaşı Su Ürünleri Kooperatifi Çevlik Balıkçı Barınağı Başkanı Erkan Sağlamtaş, "Dün itibariyle Liman Başkanlığı'ndan denizde Kıbrıs açıklarında denizde petrol olduğu ve bizim sahillere akıntıyla sürüklendiği haberini aldık. Sabaha karşı bununla ilgili müdahale için romörkör geldi. Romörkör kaptanından Kıbrıs büyüklüğünde olduğu bilgisini aldık. Maalesef petrolün atığını sahilde inceledik. Bu petrol buraya kadar geldi. Ciddi anlamda çevresel bir felaketle karşı karşıyayız. İnşallah gerekli müdahaleler yapılır ve bu felaketten kurtuluruz" dedi. Balıkçı Hacı Kumlu ise balık tutmaya geldiğini ve gördüğü manzara karşısında şok olduğunu ifade etti
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hatay, petrol

Hatay Samandağ'da sahile petrol atığı vurdu

19:21 02.09.2021
© DHAHatay Samandağ'da sahile petrol atığı vurdu
Hatay Samandağ'da sahile petrol atığı vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© DHA
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Suriye'de bir enerji santralinden yayılan petrol sızıntısı Akdeniz kıyısındaki ülkeleri tehdit ederken, Hatay'da Samandağ sahiline petrol atıkları vurdu.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde öğle saatlerinde deniz üzerinde petrol olduğu tahmin edilen kirlilik tespit edildi. Sahile vuran petrol atığının nereden geldiğine yönelik Samandağ Kaymakamlığı tarafından çalışma başlatıldı.
Tekebaşı Su Ürünleri Kooperatifi Çevlik Balıkçı Barınağı Başkanı Erkan Sağlamtaş, "Dün itibariyle Liman Başkanlığı'ndan denizde Kıbrıs açıklarında denizde petrol olduğu ve bizim sahillere akıntıyla sürüklendiği haberini aldık. Sabaha karşı bununla ilgili müdahale için romörkör geldi. Romörkör kaptanından Kıbrıs büyüklüğünde olduğu bilgisini aldık. Maalesef petrolün atığını sahilde inceledik. Bu petrol buraya kadar geldi. Ciddi anlamda çevresel bir felaketle karşı karşıyayız. İnşallah gerekli müdahaleler yapılır ve bu felaketten kurtuluruz" dedi.
Balıkçı Hacı Kumlu ise balık tutmaya geldiğini ve gördüğü manzara karşısında şok olduğunu ifade etti
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