https://tr.sputniknews.com/20210902/hava-kirliligi-insan-omrunu-9-yila-kadar-kisaltabilir-1048547971.html

Hava kirliliği insan ömrünü 9 yıla kadar kısaltabilir

Hava kirliliği insan ömrünü 9 yıla kadar kısaltabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) önerileri çerçevesinde küresel hava kirliliği seviyesini azaltmanın, ortalama yaşam süresini 2,2 yıl artırabileceği tespit edildi... 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T14:21+0300

2021-09-02T14:21+0300

2021-09-02T14:22+0300

yaşam

çevre

hindistan

küresel ısınma

hava kirliliği

fabrika

canlı

hayvan

insan

dünya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1048547914_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5cd3a140d9f92a31fc8becdd3e933808.jpg

Chicago Üniversitesi Enerji Politikası Enstitüsü (EPIC) tarafından yayınlanan çalışma, yaklaşık 1.3 milyarlık Hindistan nüfusunun tamamının, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından belirlenen kirlilik seviyesini aşan tehlikeli düzeyde bir kirlilikle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.Hindistan hükümeti, 2019 yılında hava kirliliğini 2024 yılına kadar yüzde 30 düşürmek için ulusal temiz hava kampanyası başlattı. Söz konusu çalışmada, özellikle ülkenin batısındaki Maharaştra eyaleti ve orta kesimindeki Madhya Pradeş eyaletinde hava kirliliğinin daha da kötü seviyelere ulaştığı belirtildi.Çalışmada, Hindistan'da oldukça tehlikeli boyutlara ulaşan hava kirliliğinin, milyonlarca insanın yaşam süresini 9 yıla kadar azaltılabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi’deki kirlilik seviyesinin de oldukça yüksek olduğunu ortaya koyan çalışmada, hava kirliliğinin boyutunun DSÖ kriterlerine inmesiyle Yeni Delhi sakinlerinin yaşam sürelerine 10 yıl kadar eklenebileceği yorumu yapıldı.EPIC'nin çalışmasına göre, Hindistan’daki hava kirliliğinin ülke nüfusunun yüzde 40’ına tekabül eden yaklaşık 520 milyon insanın yaşam süresini kısalttığı tahmin ediliyor.Hava kirliliği insan ömrünü azaltıyorChicago Üniversitesi'ne bağlı Hava Kalitesi Yaşam Endeksinin (AQLI) yayınladığı raporda, ortalama bir insanın DSÖ tarafından kabul edilen hava kirliliğinin üç katından fazlasına maruz kaldığı ve bu durumun ortalama yaşam süresini 74'ten 72'ye düşürdüğü ortaya konuldu.Küresel hava kirliliği seviyesini azaltmanın, ortalama yaşam süresini 2.2 yıl artırabileceği tespit edilen raporda, DSÖ standartlarını karşılayacak küresel değişikliklerle birlikte, insanların toplu olarak gezegenin nüfusuna 17 milyar yaşam yılı ekleyebileceği aktarıldı.Çin'de yaşam süresi 1.5 yıl arttıÇin'de son yıllarda çevre konusunda uygulanan çarpıcı gelişmelerin dünya için bir fırsat olduğu ileri sürülürken, ABD'nin benzer değişiklikleri yapmasının uzun zaman aldığı belirtildi. Çin'de söz konusu gelişmeler sayesinde kirlilik yüzde 29 azalırken ortalama yaşam süresi yaklaşık 1.5 yıl arttı.DSÖ'nün şehirlerdeki hava kalitesi için hazırladığı rehberi, PM 2.5 seviyelerinin (çapı 2.5 mikrometreden küçük olan ince partikül madde) metreküp başına 10 mikrogramın altında olması gerektiğini belirtiyor. Ancak araştırma, bir kişinin ortalama metreküp başına 32 mikrogram konsantrasyona maruz kaldığına vurgu yaptı.En yüksek PM 2.5 konsantrasyonuna maruz kalan beş ülkeden dördünün Güney Asya'da yer aldığı belirtilirken, araştırma, kirliliğin DSÖ rehberini karşılayacak şekilde azaltılması durumunda Hindistan, Bangladeş, Nepal ve Pakistan'da ortalama yaşam süresinin 5.6 yıl uzayacağını ortaya koydu.Beşinci ülke olan Singapur'da ise böylesi bir değişikliğin olması durumunda ülke sakinlerinin ortalama yaşam süresi 3.8 yıl daha artabilir.Raporda, Güneydoğu Asya'daki Bangkok, Ho Chi Minh ve Jakarta gibi yoğun nüfuslu şehirlerin DSÖ yönergelerini karşılaması halinde ortalama ömür süresinin 2 ila 5 yıl artabileceğine işaret edildi.Öte yandan, Orta ve Batı Afrika'da partikül kirliliğinin yaşam süresi üzerindeki etkilerinin HIV/AIDS ve sıtma gibi tehditlerin etkileriyle eşit olduğunu ortaya koyan çalışmada, Nijerya'nın Nijer Deltası sakinlerinin önlem almamaları halinde yaşam sürelerinin yaklaşık 6 yıl azalacağı belirtildi.Yine çalışmaya göre, 611 milyon Latin Amerika sakininin yarısından fazlası, DSÖ rehberini aşan PM 2.5 seviyelerine maruz kalıyor. Çalışmada, belirli metropollerde çoğunlukla araç emisyonlarından kaynaklanan hava kirliliğinin azaltılması halinde ortalama yaşam süresinde Lima'da 4.7 yıl, Bogota'da 1.8 ve Medellin'de 2.2 gibi önemli artışlar görülebileceği ifade edildi.

hindistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

çevre, hindistan, küresel ısınma, hava kirliliği, fabrika, canlı, hayvan, insan, dünya