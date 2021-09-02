https://tr.sputniknews.com/20210902/ida-kasirgasi-new-york-ve-new-jerseyde-acil-durum-ilan-edildi-en-az-9-kisi-hayatini-kaybetti-1048547041.html

Ida Kasırgası: En az 9 kişi hayatını kaybetti, 200 binden fazla haneye elektrik verilemiyor

Ida Kasırgası: En az 9 kişi hayatını kaybetti, 200 binden fazla haneye elektrik verilemiyor

ABD'nin Louisiana kıyılarında etkili olan Ida Kasırgası ilerleyişini sürdürürken, 226 bin 931 hane elektriksiz, 600 bin hane ise susuz kaldı. Şiddetli sağanak... 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T14:05+0300

2021-09-02T14:05+0300

2021-09-02T14:13+0300

abd

sel

ida kasırgası

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ABD, ağustos ayının sonundan beri ilk olarak Louisiana'yı vuran ve ilerleyişi devam eden Ida Kasırgası ile başa çıkmaya çalışıyor. ABC News'in haberine göre dünden itibaren kasırda ülkenin kuzeyini de etkilemeye başladı. New York'ta sağanak ve fırtına nedeniyle sokakları sel basarken, en az 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Pennsylvania'da 101 bin 652, New Jersey'de 73 bin 348 in ve New York'ya 51 bin 931 hanede elektrik kesintisi yaşanıyor. Louisiana'da ise 600 bin haneye su verilemiyor. 'Tarihi bir hava durumu'New York Belediye Başkanı Bill de Blasio kentte acil durum ilan edildiğini duyurdu. Ayrıca kentte sabah 5'e kadar seyahat yasağı uygulanacağı belirtildi. Blasio, yaşanan yağışları 'tarihi bir hava durumu' olarak nitelendirirken, Ulusal Hava Servisi, New York'ta ilk kez ani sel acil durumu uyarısı yayımladı. New York Belediyesi Ulaşım İdaresi, metro istasyonlarının sular altında kalması nedeniyle tüm hizmetlerin askıya alındığını duyurdu.Kasırga, New Jersey'de de hayatı felç etti. Belediye Başkanı Hector Lora CNN'e yaptığı açıklamada, Passaic kentinde bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 2 yaşında bir çocuk da hayatını kaybettiNBC New York kanalı, New Jersey'de bir kişinin daha öldüğünü ve New York'ta 2 yaşında bir çocuk da dahil olmak üzere yedi kişinin öldüğünü bildirdi. Yerel basında çıkan haberlere göre, birçok vatandaş bodrum katlarında ve metro istasyonlarında mahsur kaldı. ABD'nin Louisiana kıyılarında etkili olan ve saatteki hızı 241 kilometreye (150 mil) ulaşan Ida Kasırgası, ABD Ulusal Hava ve Meteoroloji Hizmetleri tarafından, 'Kategori 4: Son derece tehlikeli büyük kasırga' olarak nitelendirildi.Şehirlerin sular altında kaldığı ve yüzlerce evin yıkıldığı kasırga, ülkede 16 yıl önce yaklaşık 1800 kişinin ölümüne ve New Orleans'ı neredeyse yok olmasına neden olan Katrina Kasırgası'nı hatırlattı.

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abd, sel, ida kasırgası