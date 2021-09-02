https://tr.sputniknews.com/20210902/ida-kasirgasinin-ardindan-abdnin-louisina-eyaletinde-benzin-sikintisi-basladi-1048535119.html

Ida Kasırgası’nın ardından ABD'nin Louisina eyaletinde benzin sıkıntısı başladı

Ida Kasırgası’nın ardından ABD'nin Louisina eyaletinde benzin sıkıntısı başladı

Ida Kasırgası’nın ardından elektrik kesintilerinin devam ettiği Louisiana eyaletinde benzin sıkıntısının baş gösterdiği bildirildi. 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T03:25+0300

2021-09-02T03:25+0300

2021-09-02T03:25+0300

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Benzin takip hizmeti GasBuddy, New Orleans ve Baton Rouge kentlerinde benzin istasyonlarının yarısından fazlasında stokların bittiğini gösterirken, elektrik kesintisinin yaşandığı bölgelerde benzin istasyonlarında pompalar çalışmıyor.Ida Kasırgası nedeniyle Meksika Körfezi’ndeki petrol ve doğal gaz üretiminin yüzde 90'dan fazlasının durduğu ve ABD Çevre Koruma Ajansı'nın (EPA) yakıt arzına destek olmak için Louisiana ve Mississippi’deki Temiz Hava Kanunu düzenlemelerini askıya aldığını belirtildi.ABD’nin doğu yakasına yakıt sağlayan Colonial Pipeline, güvenlik nedeniyle kasırga sırasında kapanırken, pazartesi günü faaliyete yeniden başladığını duyurdu.GasBuddy, kasırganın ardından ülkede benzin fiyatlarının galon başına ortalama 6 sent yükseldiğini belirtti.Eyaletteki yaygın elektrik kesintisi ise sürüyor. ABD’de elektrik kesintilerini takip eden Poweroutage.us sitesi Louisiana’da halen 985 bin hanenin elektriksiz olduğunu gösteriyor.New Orleans’ın doğu bölümünde altyapı hasarını giderdiklerini açıklayan eyaletin en büyük elektrik dağıtım şirketi Entergy, eyaletin tamamında elektriklerin gelmesinin 3 hafta sürebileceğini belirtiyor.Ulusal Meteoroloji Hizmetlerinin sıcak hava uyarısı yayınladığı bölgede, hava şartlarının hasar giderme çalışmalarını yavaşlatması bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20210901/abd-baskani-biden-kasirgadan-zarar-goren-new-orleans-kentini-ziyaret-edecek-1048528791.html

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