https://tr.sputniknews.com/20210902/instagram-mobil-uygulamasi-coktu-1048548636.html

Instagram mobil uygulaması çöktü

Instagram mobil uygulaması çöktü

Sosyal medya uygulaması Instagram'da kullanıcılar 'akış yenileyememe' sıkıntısı yaşıyor. 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T14:37+0300

2021-09-02T14:37+0300

2021-09-02T14:37+0300

yaşam

sosyal medya

instagram

internet

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Sosyal medya kullanıcıları, Instagram'da bir süredir sayfalarını güncelleyememe sorunu yaşıyor. Yeni fotoğraf ve video da eklenemeyen uygulamada, erişim hatasına dair açıklama henüz yapılmadı.Instagram ve diğer sosyal medya uygulamalarında zaman zaman erişim problemi yaşanıyor.

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sosyal medya, instagram, internet