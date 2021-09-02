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Instagram mobil uygulaması çöktü
Instagram mobil uygulaması çöktü
Sosyal medya uygulaması Instagram'da kullanıcılar 'akış yenileyememe' sıkıntısı yaşıyor. 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T14:37+0300
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yaşam
sosyal medya
instagram
internet
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Sosyal medya kullanıcıları, Instagram'da bir süredir sayfalarını güncelleyememe sorunu yaşıyor. Yeni fotoğraf ve video da eklenemeyen uygulamada, erişim hatasına dair açıklama henüz yapılmadı.Instagram ve diğer sosyal medya uygulamalarında zaman zaman erişim problemi yaşanıyor.
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sosyal medya, instagram, internet

Instagram mobil uygulaması çöktü

14:37 02.09.2021
© AP Photo / Jenny KaneInstagram logo
Instagram logo - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© AP Photo / Jenny Kane
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Sosyal medya uygulaması Instagram'da kullanıcılar 'akış yenileyememe' sıkıntısı yaşıyor.
Sosyal medya kullanıcıları, Instagram'da bir süredir sayfalarını güncelleyememe sorunu yaşıyor.
Yeni fotoğraf ve video da eklenemeyen uygulamada, erişim hatasına dair açıklama henüz yapılmadı.
Instagram ve diğer sosyal medya uygulamalarında zaman zaman erişim problemi yaşanıyor.
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