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Irak hükümeti, 'Zorunlu Askerlik Yasa Tasarısı'nı onayladı
Irak hükümeti, 'Zorunlu Askerlik Yasa Tasarısı'nı onayladı
Irak hükümeti, 18 yıl sonra getirdiği Zorunlu Askerlik Yasa Tasarısı'nı onaylayarak Meclis'e gönderdi. 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T19:58+0300
2021-09-02T19:58+0300
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Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu'nun bu haftaki toplantısında gündeme gelen Zorunlu Askerlik Yasa Tasarısı kabine üyeleri tarafından onaylanarak Meclis'e gönderildi.Söz konusu yasa tasarısının önümüzdeki günlerde Meclis gündemine alınarak, oylamaya sunulması bekleniyor.ABD’nin 2003’teki işgaliyle Irak’ta zorunlu askerlik kaldırılmıştı.
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irak, askerlik

Irak hükümeti, 'Zorunlu Askerlik Yasa Tasarısı'nı onayladı

19:58 02.09.2021
© AFP 2021 / AHMAD AL-RUBAYE Irak'ta ordu ve hükümet yanlısı güçler Felluce'yi IŞİD'den geri almak için ilerliyor.
Irak'ta ordu ve hükümet yanlısı güçler Felluce'yi IŞİD'den geri almak için ilerliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© AFP 2021 / AHMAD AL-RUBAYE
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Irak hükümeti, 18 yıl sonra getirdiği Zorunlu Askerlik Yasa Tasarısı'nı onaylayarak Meclis'e gönderdi.
Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu'nun bu haftaki toplantısında gündeme gelen Zorunlu Askerlik Yasa Tasarısı kabine üyeleri tarafından onaylanarak Meclis'e gönderildi.
Söz konusu yasa tasarısının önümüzdeki günlerde Meclis gündemine alınarak, oylamaya sunulması bekleniyor.
ABD’nin 2003’teki işgaliyle Irak’ta zorunlu askerlik kaldırılmıştı.
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