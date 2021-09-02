https://tr.sputniknews.com/20210902/iran-disisleri-bakani-abdullahiyan-ermeni-mevkidasi-ile-ikili-iliskileri-ve-bolge-gundemini-gorustu-1048535364.html

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Ermeni mevkidaşı ile ikili ilişkileri ve bölge gündemini görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Ermeni mevkidaşı ile ikili ilişkileri ve bölge gündemini görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın, Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile iki komşu ülke arasındaki ilişkileri ve bölge gündemini görüştüğü... 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T04:05+0300

2021-09-02T04:05+0300

2021-09-02T04:05+0300

dünya

ermenistan

hüseyin emir abdullahiyan

telefon görüşmesi

ararat mirzoyan

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmeye dair Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mirzoyan ve Emir Abdullahiyan, ülkelerinin dışişleri bakanlıklarını üstlenmeleri konusunda birbirlerini tebrik ederek, yüzyıllardır devam eden iyi komşuluk ilişkilerine dayanan kapsamlı Ermeni-İran bağlarını birlikte daha da geliştirmeyi umduklarını ifade ettiler" denildi.Açıklamaya göre taraflar, Basra Körfezi-Karadeniz uluslararası ulaşım koridoru projesinin etkin bir şekilde uygulanmasının öneminin altını çizerek, ekonomik işbirliği beklentilerini de detaylı olarak ele aldı.Öte yandan görüşmede, Dağlık Karabağ ihtilafına dikkat çeken Mirzoyan, Azerbaycan'ın 'Ermenistan'ın egemen topraklarına' yönelik eylemlerinin bölgesel istikrar için 'ciddi bir tehdit oluşturduğunu' öne sürdü.

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ermenistan, hüseyin emir abdullahiyan, telefon görüşmesi, ararat mirzoyan