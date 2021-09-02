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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Ermeni mevkidaşı ile ikili ilişkileri ve bölge gündemini görüştü
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Ermeni mevkidaşı ile ikili ilişkileri ve bölge gündemini görüştü
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın, Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile iki komşu ülke arasındaki ilişkileri ve bölge gündemini görüştüğü... 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T04:05+0300
2021-09-02T04:05+0300
dünya
ermenistan
hüseyin emir abdullahiyan
telefon görüşmesi
ararat mirzoyan
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmeye dair Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mirzoyan ve Emir Abdullahiyan, ülkelerinin dışişleri bakanlıklarını üstlenmeleri konusunda birbirlerini tebrik ederek, yüzyıllardır devam eden iyi komşuluk ilişkilerine dayanan kapsamlı Ermeni-İran bağlarını birlikte daha da geliştirmeyi umduklarını ifade ettiler" denildi.Açıklamaya göre taraflar, Basra Körfezi-Karadeniz uluslararası ulaşım koridoru projesinin etkin bir şekilde uygulanmasının öneminin altını çizerek, ekonomik işbirliği beklentilerini de detaylı olarak ele aldı.Öte yandan görüşmede, Dağlık Karabağ ihtilafına dikkat çeken Mirzoyan, Azerbaycan'ın 'Ermenistan'ın egemen topraklarına' yönelik eylemlerinin bölgesel istikrar için 'ciddi bir tehdit oluşturduğunu' öne sürdü.
ermenistan
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ermenistan, hüseyin emir abdullahiyan, telefon görüşmesi, ararat mirzoyan

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Ermeni mevkidaşı ile ikili ilişkileri ve bölge gündemini görüştü

04:05 02.09.2021
© Sputnik / Ruslan Krivobok / Fotoğraf bankasına girİran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© Sputnik / Ruslan Krivobok
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın, Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile iki komşu ülke arasındaki ilişkileri ve bölge gündemini görüştüğü bildirildi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmeye dair Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mirzoyan ve Emir Abdullahiyan, ülkelerinin dışişleri bakanlıklarını üstlenmeleri konusunda birbirlerini tebrik ederek, yüzyıllardır devam eden iyi komşuluk ilişkilerine dayanan kapsamlı Ermeni-İran bağlarını birlikte daha da geliştirmeyi umduklarını ifade ettiler" denildi.
Açıklamaya göre taraflar, Basra Körfezi-Karadeniz uluslararası ulaşım koridoru projesinin etkin bir şekilde uygulanmasının öneminin altını çizerek, ekonomik işbirliği beklentilerini de detaylı olarak ele aldı.
Öte yandan görüşmede, Dağlık Karabağ ihtilafına dikkat çeken Mirzoyan, Azerbaycan'ın 'Ermenistan'ın egemen topraklarına' yönelik eylemlerinin bölgesel istikrar için 'ciddi bir tehdit oluşturduğunu' öne sürdü.
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