https://tr.sputniknews.com/20210902/istanbul-bogazinda-balikci-agina-mayin-takildi-1048541582.html

İstanbul Boğazı'nda balıkçı ağına mayın takıldı

İstanbul Boğazı'nda balıkçı ağına mayın takıldı

Avlanma yasağının bitmesiyle sefere çıkan balıkçıların ağına İstanbul Boğazı'nda patlamış mayın takıldı. İncelemenin ardından mayın kamyona yüklenerek... 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T11:50+0300

2021-09-02T11:50+0300

2021-09-02T11:50+0300

türkiye

av yasağı

istanbul boğazı

mayın

yavuz sultan selim köprüsü

balıkçı

poyrazköy

tekne

avlanma

ağ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1048541517_0:43:2000:1168_1920x0_80_0_0_2d4f7dcf3375c1b0dea2d77e5f0d768d.jpg

Denizde av yasağının kalkmasının ardından balıkçılar denize açıldı. Poyrazköy, Yavuz Selim Köprüsü yakınlarında saat 15.00 sıralarında bir balıkçı teknesinden denize atılan ağa mayın takıldı.Balıkçılar durumu polis ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Balıkçı teknesi polis ve sahil güvenlik ekiplerin eşliğinde Poyrazköy limanına çekildi. Mayının incelenmesi için bomba imha uzmanları çağrıldı. Bomba imha uzmanlarının incelemesi sonrası mayının eski ve patlamış olduğu belirlendi.'Patlama olabilir diye komple sahili ve plajı kapattılar'İncelemenin ardından mayın, vinç yardımıyla kamyona yüklenerek götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Tekne sahibi Osman Yıldırım, "Biz balıktan geldik. Teknemi limana bağladım. Daha sonra ekmek almaya gitmiştim. Sahil güvenlik ekipleri anons yaptı. Buradaki tekneleri çekmemizi söylediler. Ben geldim limana, daha sonra sahil güvenlikteki komutanla konuştum. Burada ne olduğunu sorduğumda denizde mayın bulunduğu ve bir balıkçı teknesinin ağlarına takıldığı söylendi. Emniyet açısından teknemizi kaldırmamız istendi. Patlama olabilir diye komple sahili ve plajı kapattılar. İki, üç saat sürdü. Olay yerinde gereken emniyet sağlandı. Bomba imha ekipleri geldi. O mayını bulan balıkçı teknesini de alıp götürdüler" dedi.Balıkçı teknesinde yaşayan Murat Kılıç da "Saat 15.00 civarındaydı. Bir balıkçı teknesinin ağlarına mayın takıldı. Acilen limana gelindi. Daha sonra durum sahil güvenlik ekiplerine bildirildi. Ekipler limanı boşalttılar. Daha sonra bomba imha ekipleri de denizdeki çıkan mayını inceleyip alıp gittiler" diye konuştu.

türkiye

poyrazköy

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

av yasağı, istanbul boğazı, mayın, yavuz sultan selim köprüsü, balıkçı, poyrazköy, tekne, avlanma, ağ, balık