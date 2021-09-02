https://tr.sputniknews.com/20210902/istanbul-emniyet-mudurlugu-il-ici-atamalari-belli-oldu-1048536854.html

İstanbul Emniyet Müdürlüğü il içi atamaları belli oldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü il içi atamaları belli oldu

Bu kapsamda, 13 şube ve ilçe emniyet müdürü, il emniyet müdür yardımcısı olarak görevlendirilirken, 19 şube müdürlüğü ile 18 ilçe emniyet müdürlüğünde ise... 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T08:08+0300

2021-09-02T08:08+0300

2021-09-02T08:07+0300

türkiye

istanbul emniyet müdürlüğü

açıklama

atama

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Bu kapsamda, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Recep Tepebaş, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürü Hakan Demir ile Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman'ın da aralarında bulunduğu 13 ikinci sınıf emniyet müdürü, il emniyet müdür yardımcılığına atandı.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Abdurrahman Soğuksu, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne Hüseyin Kaya, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne Mesut Döner, Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne Abidin Erik, Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne Muhammet Hanifi Zengin, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Serkan Kılınç ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne Ömer Faruk Günay getirildi.Bu isimlerin yanı sıra 12 üçüncü ve dördüncü sınıf emniyet müdürü de çeşitli şubelere tayin oldu.Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Koray Şensoy, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Hasan Demirbağ, Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Ömer Erhan Konanç, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Ali Kesikoğlu, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Ercan Özmen, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Aykut Korkmaz, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Korkut Okyay, Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne İhsan Süngü atandı.Bu isimlerin yanı sıra 10 ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf emniyet müdürü farklı ilçelere görevlendirildi.

https://tr.sputniknews.com/20210902/erdogandan-cesitli-bakanlik-ve-kurumlara-atama-1048536732.html

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istanbul emniyet müdürlüğü, açıklama, atama