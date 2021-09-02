https://tr.sputniknews.com/20210902/istanbul-havalimaninda-baslayan-siddetli-firtina-bagajlari-konteynerleri-surukledi-1048538541.html

İstanbul Havalimanı'nda başlayan şiddetli fırtına bagajları, konteynerleri sürükledi

İstanbul Havalimanı'nda başlayan şiddetli fırtına bagajları, konteynerleri sürükledi

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına, İstanbul Havalimanı'nı da vurdu. Fırtınanın etkisiyle bagajlar, konteynerler sürüklendi. 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T10:05+0300

2021-09-02T10:05+0300

2021-09-02T10:05+0300

türkiye

istanbul

yağmur

meteoroloji genel müdürlüğü

fırtına

konteyner

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul dahil 41 kent için şiddetli yağış uyarısından sonra İstanbul Havalimanı yağmur etkisinde kaldı.Uçaklar havada tur attıHabeler.com’un aktardığına göre akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağmur, İstanbul Havalimanı'nın apronunu adeta karıştırdı. Fırtına ve yoğun yağış sebebiyle İstanbul Havalimanı apronunda konteynerler ve bagajlar etrafa saçıldı. Uçaklar ise havada tur atmaya başladı.Etkili olan yoğun yağış ve fırtına apronda zor anlar yaşatırken o anlar amatör kameralara yansıdı.

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istanbul, yağmur, meteoroloji genel müdürlüğü, fırtına, konteyner