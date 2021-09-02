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İstanbul Havalimanı'nda başlayan şiddetli fırtına bagajları, konteynerleri sürükledi
İstanbul Havalimanı'nda başlayan şiddetli fırtına bagajları, konteynerleri sürükledi
İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına, İstanbul Havalimanı'nı da vurdu. Fırtınanın etkisiyle bagajlar, konteynerler sürüklendi. 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T10:05+0300
2021-09-02T10:05+0300
türkiye
istanbul
yağmur
meteoroloji genel müdürlüğü
fırtına
konteyner
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul dahil 41 kent için şiddetli yağış uyarısından sonra İstanbul Havalimanı yağmur etkisinde kaldı.Uçaklar havada tur attıHabeler.com’un aktardığına göre akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağmur, İstanbul Havalimanı'nın apronunu adeta karıştırdı. Fırtına ve yoğun yağış sebebiyle İstanbul Havalimanı apronunda konteynerler ve bagajlar etrafa saçıldı. Uçaklar ise havada tur atmaya başladı.Etkili olan yoğun yağış ve fırtına apronda zor anlar yaşatırken o anlar amatör kameralara yansıdı.
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istanbul, yağmur, meteoroloji genel müdürlüğü, fırtına, konteyner

İstanbul Havalimanı'nda başlayan şiddetli fırtına bagajları, konteynerleri sürükledi

10:05 02.09.2021
© AA / İslam YakutMehmet Aydın, Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Guarulhos Uluslararası Havalimanı'ndan Türkiye saati ile 09.40'ta havalanan THY'nin TK16 sefer sayılı uçağıyla saat 22.30'da İstanbul Havalimanı'na getirildi.
Mehmet Aydın, Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Guarulhos Uluslararası Havalimanı'ndan Türkiye saati ile 09.40'ta havalanan THY'nin TK16 sefer sayılı uçağıyla saat 22.30'da İstanbul Havalimanı'na getirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© AA / İslam Yakut
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İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına, İstanbul Havalimanı'nı da vurdu. Fırtınanın etkisiyle bagajlar, konteynerler sürüklendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul dahil 41 kent için şiddetli yağış uyarısından sonra İstanbul Havalimanı yağmur etkisinde kaldı.

Uçaklar havada tur attı

Habeler.com’un aktardığına göre akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağmur, İstanbul Havalimanı'nın apronunu adeta karıştırdı. Fırtına ve yoğun yağış sebebiyle İstanbul Havalimanı apronunda konteynerler ve bagajlar etrafa saçıldı. Uçaklar ise havada tur atmaya başladı.
Etkili olan yoğun yağış ve fırtına apronda zor anlar yaşatırken o anlar amatör kameralara yansıdı.
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