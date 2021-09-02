Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20210902/istanbulda-100-binden-fazla-kisi-kiralik-ev-ariyor-semt-secme-luksu-kalmadi-1048554326.html
İstanbul'da 100 binden fazla kişi kiralık ev arıyor: 'Semt seçme lüksü kalmadı'
İstanbul'da 100 binden fazla kişi kiralık ev arıyor: 'Semt seçme lüksü kalmadı'
İstanbul'da son dönemde en önemli gündem maddelerinden birisi kiralık ev fiyatlarındaki artış. Yüz yüze eğitimin başlaması, pandemi nedeniyle memleketine... 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T17:00+0300
2021-09-02T17:00+0300
ekonomi
türkiye
kentsel dönüşüm
ev
ekonomi
konut
kiralık
nizameddin aşa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103295/35/1032953511_0:179:3500:2148_1920x0_80_0_0_91727a8081a450fe14d0689b969eb1fa.jpg
İstanbul'da son dönemde kiralık ev piyasasında büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Özellikle kentsel dönüşüm, pandemi nedeniyle memleketine giden insanların geri dönmesi, kısıtlamaların kalkmasıyla düğünlerdeki artış ve okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla kiralık evlere olan talep hızlı bir şekilde yükselmeye başladı. Ev fiyatlarındaki artışlar ise yüzde 50'lere ulaştı.İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, kiralık ev piyasasındaki son durumu NTV'ye anlattı.Fiyatların normalde kademe kademe artması gerekirken hızlı bir şekilde yükseldiği vurgulayan Nizamettin Aşa, 1000-1500 lira bandında olan evlerin 2 bin 500 liraya, 2 bin 500-3 bin bandında olan evlerin ise 4 bin liralara çıktığını belirtti.Aşa, "100 binden fazla kişi ev arıyor. Özellikle Kadıköy, Suadiye, Bostancı ve Kartal güzergahında talep çok yoğun. Bu bölgede kentsel dönüşümden dolayı 4 bine yakın bina yıkılıyor. Evlerinden çıkan insanlar kiralık ev aramaya başlıyor" dedi.'Beşiktaş'ta bulamayan Avcılar'a kadar gidiyor'İnsanların artık semt seçme gibi bir lüksü kalmadığını ve nerede boş ev varsa oraya yöneldiklerini belirten Aşa, "Kiralık ev probleminin en yoğun yaşandığı bölgelerden olan Beşiktaş'ta ev bulamayan Avcılar'a kadar gidiyor. Ancak Avcılar'da da durum farklı değil. Kentsel dönüşüm nedeniyle bölgede üç binadan ikisi yıkılıyor, her yer şantiye gibi" şeklinde konuştu.'Önümüzdeki yıl fren olacak'Kentsel dönüşümlerin 1-2 sene içerisinden tamamlandıktan sonra insanların kendi evlerine döneceğini ve bu sayede kiralık evlerin boşalacağını söyleyen Aşa, bu durumun en fazla 2 sene süreceğini belirtti.Kiraların olabileceği en yüksek noktada olduğunu dile getiren Aşa, "Bundan sonra kiralarda hızlı artış olmaz. Önümüzdeki yıl fren olacak, çünkü kentsel dönüşümdeki evler bitmeye yaklaşacak" dedi.Aşa, ev sahiplerinin tutumu ile ilgili sorumuza, "Eski kiracısı olanlar zaten evden çıkaramıyorlar, devlet kiracıdan yana. Fakat sıfır evi olanlar fırsatçılık yaparak verebildiği kadar yüksekten kiraya veriyor" diye konuştu.'Dolandırıcılara dikkat'İnsanların ev ararken en çok dolandırıcılara dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Nizamettin Aşa, "İnsanlar internet sitesinde gördükleri ilanların hepsini doğru zannediyorlar. Mal sahibi olduğunu iddia eden kişilere 6-7 aylık peşinat gönderiyorlar. Tavsiye vermek gerekirse, mal sahibini görmeden ödeme yapmasınlar. Mülk sahibinden tapu isteyin. Anadolu insanı İstanbul'da çocuğuna ev arıyor, ilandaki fotoğrafları gördüğünde direkt gönderiyor parayı. Bu durumun önüne geçilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.Dolandırıcılarla bire bir yaşadığı bir olayı anlatan Aşa, "İnternette gördüğüm bir ilan üzerine sözde ev sahibini aradım. Bana kendisinin şehir dışında olduğunu ve parayı yatırmam gerektiğini söyledi. Kendisine evi gidip görmek istediğimi söylediğimde, göremeyeceğimi ve internetteki fotoğraflarına bakmamı söyledi" dedi.Dolandırıcıların Beşiktaş'ta 1500 liraya ev kiralamaya çalıştıklarını söyleyen Aşa, şu anda o bölgede 3500 liranın altında ev bulunmadığını ve insanların kesinlikle bu tuzaklara düşmemeleri gerektiğini sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20210902/emlakcilar-kiralik-ev-1-gun-bos-kalmiyor-1048539909.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103295/35/1032953511_198:0:3302:2328_1920x0_80_0_0_f01d248abb2c5c78378b512501517469.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, kentsel dönüşüm, ev, ekonomi, konut, kiralık, nizameddin aşa

İstanbul'da 100 binden fazla kişi kiralık ev arıyor: 'Semt seçme lüksü kalmadı'

17:00 02.09.2021
© AP Photo / Murad Sezerİstanbul, inşaat, konut
İstanbul, inşaat, konut - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© AP Photo / Murad Sezer
Abone ol
İstanbul'da son dönemde en önemli gündem maddelerinden birisi kiralık ev fiyatlarındaki artış. Yüz yüze eğitimin başlaması, pandemi nedeniyle memleketine gidenlerin geri dönmesi ve kent genelinde devam eden kentsel dönüşümler fiyat artışlarının başlıca nedeni olarak gösteriliyor.
İstanbul'da son dönemde kiralık ev piyasasında büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Özellikle kentsel dönüşüm, pandemi nedeniyle memleketine giden insanların geri dönmesi, kısıtlamaların kalkmasıyla düğünlerdeki artış ve okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla kiralık evlere olan talep hızlı bir şekilde yükselmeye başladı. Ev fiyatlarındaki artışlar ise yüzde 50'lere ulaştı.
İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, kiralık ev piyasasındaki son durumu NTV'ye anlattı.
Fiyatların normalde kademe kademe artması gerekirken hızlı bir şekilde yükseldiği vurgulayan Nizamettin Aşa, 1000-1500 lira bandında olan evlerin 2 bin 500 liraya, 2 bin 500-3 bin bandında olan evlerin ise 4 bin liralara çıktığını belirtti.
Aşa, "100 binden fazla kişi ev arıyor. Özellikle Kadıköy, Suadiye, Bostancı ve Kartal güzergahında talep çok yoğun. Bu bölgede kentsel dönüşümden dolayı 4 bine yakın bina yıkılıyor. Evlerinden çıkan insanlar kiralık ev aramaya başlıyor" dedi.

'Beşiktaş'ta bulamayan Avcılar'a kadar gidiyor'

İnsanların artık semt seçme gibi bir lüksü kalmadığını ve nerede boş ev varsa oraya yöneldiklerini belirten Aşa, "Kiralık ev probleminin en yoğun yaşandığı bölgelerden olan Beşiktaş'ta ev bulamayan Avcılar'a kadar gidiyor. Ancak Avcılar'da da durum farklı değil. Kentsel dönüşüm nedeniyle bölgede üç binadan ikisi yıkılıyor, her yer şantiye gibi" şeklinde konuştu.

'Önümüzdeki yıl fren olacak'

Kentsel dönüşümlerin 1-2 sene içerisinden tamamlandıktan sonra insanların kendi evlerine döneceğini ve bu sayede kiralık evlerin boşalacağını söyleyen Aşa, bu durumun en fazla 2 sene süreceğini belirtti.
Kiraların olabileceği en yüksek noktada olduğunu dile getiren Aşa, "Bundan sonra kiralarda hızlı artış olmaz. Önümüzdeki yıl fren olacak, çünkü kentsel dönüşümdeki evler bitmeye yaklaşacak" dedi.
Aşa, ev sahiplerinin tutumu ile ilgili sorumuza, "Eski kiracısı olanlar zaten evden çıkaramıyorlar, devlet kiracıdan yana. Fakat sıfır evi olanlar fırsatçılık yaparak verebildiği kadar yüksekten kiraya veriyor" diye konuştu.
kiralık ev sözleşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
EKONOMİ
Emlakçılar: Kiralık ev 1 gün boş kalmıyor
10:58

'Dolandırıcılara dikkat'

İnsanların ev ararken en çok dolandırıcılara dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Nizamettin Aşa, "İnsanlar internet sitesinde gördükleri ilanların hepsini doğru zannediyorlar. Mal sahibi olduğunu iddia eden kişilere 6-7 aylık peşinat gönderiyorlar. Tavsiye vermek gerekirse, mal sahibini görmeden ödeme yapmasınlar. Mülk sahibinden tapu isteyin. Anadolu insanı İstanbul'da çocuğuna ev arıyor, ilandaki fotoğrafları gördüğünde direkt gönderiyor parayı. Bu durumun önüne geçilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.
Dolandırıcılarla bire bir yaşadığı bir olayı anlatan Aşa, "İnternette gördüğüm bir ilan üzerine sözde ev sahibini aradım. Bana kendisinin şehir dışında olduğunu ve parayı yatırmam gerektiğini söyledi. Kendisine evi gidip görmek istediğimi söylediğimde, göremeyeceğimi ve internetteki fotoğraflarına bakmamı söyledi" dedi.

Dolandırıcıların Beşiktaş'ta 1500 liraya ev kiralamaya çalıştıklarını söyleyen Aşa, şu anda o bölgede 3500 liranın altında ev bulunmadığını ve insanların kesinlikle bu tuzaklara düşmemeleri gerektiğini sözlerine ekledi.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:13Satın alacakmış gibi inceledi, altın bilezikle kuyumcudan koşarak kaçtı
17:05Defne Samyeli koronavirüse yakalandı
17:00Kargo paketlerini çöpe atanları bekleyen büyük tehlike
17:00İstanbul'da 100 binden fazla kişi kiralık ev arıyor: 'Semt seçme lüksü kalmadı'
16:59Gazeteci Celal Eren Çelik: Az önce yumruklu saldırıya uğradım
16:54‘Acun Ilıcalı, Haluk Levent’le görüşüyor’ iddiası
16:51Çin, Mars görevleri için minyatür prototip helikopter geliştirdi
16:47Kremlin: Afganistan'ın teröristler için sığınak haline gelmemesi önemli
16:39Çanakkale'de CHP Kadın Kolları'na saldırı
16:37‘Dün, Bugün, İstanbul’ sergisi kapısını açıyor: ‘Kadim ama yorgun kent için neler yapabiliriz?’
16:36Batı medyası mercek altına aldı: Kuzey Kore lideri Kim'i hiç bu kadar zayıf görmemiştiniz
16:27Dolar fiyatlarında 4 ayın en düşük seviyesi
16:2535 yılını Nuh'un gemisini aramaya adayan araştırmacıya vasiyeti üzerine Ağrı Dağı manzaralı mezarlık
16:24Bodrum ve Milas'ta orman yangını
16:14McDonald's ABD'de işgücü sıkıntısı gerekçesiyle 14 yaşındaki çocukları işe alıyor
16:14İkinci el cep telefonu ve tablet satışlarına yeni düzenleme
16:11Sağlık Bakanı Koca: 18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 78.5’i birinci doz aşısını yaptırdı
16:08Büyük Kuzey Savaşı’nı anlatırken dili sürçen Putin’i öğrenci düzeltti
15:59Bakan Bilgin'den '3600 ek gösterge' açıklaması
15:51EURO 2020'de izlenme rekoru