https://tr.sputniknews.com/20210902/istanbulda-turistlere-bicakla-saldiran-kagit-toplayicisinin-cezasi-belli-oldu-1048543206.html

İstanbul'da turistlere bıçakla saldıran kağıt toplayıcısının cezası belli oldu

İstanbul'da turistlere bıçakla saldıran kağıt toplayıcısının cezası belli oldu

Beşiktaş'ta turistlere bıçakla saldıran kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Yurtseven, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T12:37+0300

2021-09-02T12:37+0300

2021-09-02T13:11+0300

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rus turist

kağıt toplayıcıları

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İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 3. duruşmaya tutuklu sanık Hasan Hüseyin Yurtseven katıldı. Rusya Başkonsolosluğu'ndan bir görevli de duruşmayı izledi.Duruşmada daha önce alınan ara karar gereği sanıkla ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan istenen sağlık raporunun dosyaya sunulduğu belirtildi. Okunan raporda, "sanığın ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak herhangi bir akıl sağlığı ve akıl zayıflığının tespit edilemediği, cezai ehliyetinin tam olduğu" vurgulandı.Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, daha önce verdiği mütalaayı tekrar ettiğini aktardı.Söz alan sanık avukatı Muhammet Esat Karabiber ise, mütalaaya katılmadığını belirterek, müvekkilinin önceden husumet sahibi olmadığı müştekilere elverişsiz bıçakla saldırdığını ve bunun "öldürmeye teşebbüs" suçunu değil, "kasten yaralama" suçunu oluşturacağını savundu.Haksız tahrik indirimi yapılması gerektiğini söyleyen avukat Karabiber, "Müvekkilimin samimi ikrarı da göz önüne alınarak, lehine olan hükümlerin tatbikiyle tahliyesine karar verilmesini talep ediyorum" dedi.Sanık da önceki beyanlarını tekrar ederek beraatini istedi.Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yurtseven'in 3 kişiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan toplam 36 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.Mahkeme ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.Ne olmuştu?Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi'nde kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Yurtseven ile Rusya uyruklu olduğu belirtilen Aleksandra V., Aleksandra R. ve Maxim M. arasında tartışma çıkmasının ardından Yurtseven, 3 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra kaçmıştı. Yaralılardan durumu ağır olan kişi hastanede tedavi altına alınırken Yurtseven, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, biri ağır derecede yaralanan 3 turistin hastanedeki tedavilerinin ardından ülkelerine döndükleri belirtilmişti.İddianamede, sanığın 3 kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 27 yıldan 45 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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