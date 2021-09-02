https://tr.sputniknews.com/20210902/istanbulda-yeditepe-huzur-uygulamasi-134-bin-kisi-sorgulandi-1048536332.html

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması: 134 bin kişi sorgulandı

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması: 134 bin kişi sorgulandı

İstanbul genelinde helikopter destekli gerçekleştirilen 'Yeditepe Huzur' uygulamasının bilançosu açıklandı. Uygulama kapsamında, 133 bin 995 kişi... 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T06:42+0300

2021-09-02T06:42+0300

2021-09-02T06:41+0300

türkiye

istanbul

polis

sorgu

uygulama

gbt

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Megakent’te helikopter destekli ’Yeditepe Huzur’ asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekât, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekipleri destek verdi. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlarda da kontrol edildi. Hassas Burunlu Narkotik Köpeği 'Kanıt' da uygulamaya destek verdi. Uygulamanın bilançosu açıklandıİki aşama şeklinde yapılan uygulamanın ilk aşamasında 2 bin 70 personel 230 nokrada görev alırken 1 polis helikopteri, 2 Deniz Liman Şube Botu görev aldı. İkinci aşamada da 2 bin 25 personel görev aldı. Uygulama kapsamında 133 bin 995 kişi sorgulanırken, aranan 263 kişi, yoklama kaçağı 198 kişi yakalandı. Ayrıca 23’ü de yabancı uyruklu olan şahıslar sorgulandı. Yapılan denetimlerde 2 bin 776 gram uyuşturucu madde, 384 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 4 bin 80 Türk Lirası ve 100 dolar ele geçirilirken, 46 adet ruhsatsız tabanca ve tüfek 614 adet fişek ele geçirildi. 20 bin 838 aracın denetlendiği uygulamada 479 motosiklet kontrol edilirken 5 araç trafikten men edildi. Huzur uygulamasında 884 iş yeri kontrol edilirken, 23 iş yeri şahsa işlem 9 bin 629 Türk Lirası idari para cezası uygulandı.

https://tr.sputniknews.com/20210825/istanbulda-39-ilcede-yeditepe-huzur-uygulamasi-valizler-cantalar-arandi-1048339944.html

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