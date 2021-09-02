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Japonya'daki Moderna aşılarında bulunan yabancı maddenin ne olduğu ortaya çıktı
Japonya'daki Moderna aşılarında bulunan yabancı maddenin ne olduğu ortaya çıktı
ABD'li ilaç şirketi Moderna, Japonya'ya gönderilen bazı Kovid-19 aşılarının içinde tespit edilen yabancı maddenin, 'paslanmaz çelik parçacıkları' olduğunu ve... 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T17:39+0300
2021-09-02T17:39+0300
koronavirüs
koronavirüs aşısı
moderna
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Japonya'da, ABD merkezli ilaç şirketi Moderna üretimi Kovid-19 aşılarının bazı tüplerinde yabancı madde tespit edilmesi nedeniyle riskli partide üretilen 1.63 milyon doz aşının kullanımını askıya alınmıştı. Ülkeye gönderilen şüpheli aşıların içindeki madde belli oldu. Moderna, bazı Kovid-19 aşılarının içinde tespit edilen maddenin paslanmaz çelik parçacıkları olduğunu açıkladı.İHA'da yer alan habere göre Moderna'nın Japonya'daki aşı dağıtımını yürüten Japon ilaç firması Takeda ile yaptığı ortak açıklamada "Moderna'nın Kovid-19 aşılarında nadir görülen paslanmaz çelik parçacıkları insan sağlığı için ciddi tehlike arz etmemekte, maddenin, aşının fayda/zarar profiline tesir etkisi bulunmamaktadır" ifadelerine yer verilirken, aşı yapılan kolda kasa ulaşabilecek parçacıkların yan etki oluşturabileceği, ancak zararın bunun ötesine geçmeyeceği ifade edildi.'Tıbbi riski artırması beklenmiyor'Paslanmaz çeliğin kalp kapakçığı, eklem protezi ve ameliyatlardaki metal dikiş ve kelepçelerde rutin olarak kullanıldığı hatırlatılan açıklamada, "Bu nedenle Japonya'daki aşı partilerinde tespit edilen bu parçacıkların enjekte edilmesinin tıbbi riski arttırması beklenmemektedir" ifadeleri kullanıldı.Japonya'da hükümet Moderna'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının yaklaşık 1.63 milyon dozunun kullanımını, açılmamış bazı şişelerde yabancı madde tespit edildiği gerekçesiyle durdurma kararı almıştı. Aşı tüplerinin içinde tespit edilen maddenin metal içerikli olduğu kamuoyuna yansırken, hatalı partinin yalnızca Japonya'ya gönderildiğinin tespit edildiği belirtilmişti. Japonya Sağlık Bakanlığı buna rağmen aşılara bağlı olağandışı sağlık sorununun bildirilmediğini duyurmuştu.İki şüpheli ölümÖte yandan, Moderna'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşıdan yaptıran 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıklanırken, şahısların içerisinde yabancı madde tespit edilen ve toplatma kararı alınan dozlardan yaptırdığı ortaya çıkmıştı. Aşılama ile ölüm sebebi arasında bağlantı bulunup bulunmadığı konusunda detaylı inceleme başlatılmıştıMayıs ayında onaylanmıştıJaponya, Moderna üretimi Kovid-19 aşısının 18 yaş ve üstü kişilerde acil durumlarda kullanımına geçtiğimiz Mayıs ayında onay vermiş, Moderna aşıları ilk olarak Tokyo ve Osaka'da Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) tarafından kurulan kitlesel aşılama merkezlerinde ve yerel yönetimler, şirketler ile üniversiteler tarafından yürütülen aşılama programlarında kullanılmıştı. Temmuz ayında ise Moderna aşısının 12-17 yaş arasında kullanımına izin verilmişti.
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koronavirüs, koronavirüs aşısı, moderna

Japonya'daki Moderna aşılarında bulunan yabancı maddenin ne olduğu ortaya çıktı

17:39 02.09.2021
© REUTERS / David HimbertModerna, koronavirüs aşısı
Moderna, koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© REUTERS / David Himbert
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ABD'li ilaç şirketi Moderna, Japonya'ya gönderilen bazı Kovid-19 aşılarının içinde tespit edilen yabancı maddenin, 'paslanmaz çelik parçacıkları' olduğunu ve maddenin ciddi sağlık riski oluşturmadığını açıkladı.
Japonya'da, ABD merkezli ilaç şirketi Moderna üretimi Kovid-19 aşılarının bazı tüplerinde yabancı madde tespit edilmesi nedeniyle riskli partide üretilen 1.63 milyon doz aşının kullanımını askıya alınmıştı. Ülkeye gönderilen şüpheli aşıların içindeki madde belli oldu. Moderna, bazı Kovid-19 aşılarının içinde tespit edilen maddenin paslanmaz çelik parçacıkları olduğunu açıkladı.
İHA'da yer alan habere göre Moderna'nın Japonya'daki aşı dağıtımını yürüten Japon ilaç firması Takeda ile yaptığı ortak açıklamada "Moderna'nın Kovid-19 aşılarında nadir görülen paslanmaz çelik parçacıkları insan sağlığı için ciddi tehlike arz etmemekte, maddenin, aşının fayda/zarar profiline tesir etkisi bulunmamaktadır" ifadelerine yer verilirken, aşı yapılan kolda kasa ulaşabilecek parçacıkların yan etki oluşturabileceği, ancak zararın bunun ötesine geçmeyeceği ifade edildi.

'Tıbbi riski artırması beklenmiyor'

Paslanmaz çeliğin kalp kapakçığı, eklem protezi ve ameliyatlardaki metal dikiş ve kelepçelerde rutin olarak kullanıldığı hatırlatılan açıklamada, "Bu nedenle Japonya'daki aşı partilerinde tespit edilen bu parçacıkların enjekte edilmesinin tıbbi riski arttırması beklenmemektedir" ifadeleri kullanıldı.
Japonya'da hükümet Moderna'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının yaklaşık 1.63 milyon dozunun kullanımını, açılmamış bazı şişelerde yabancı madde tespit edildiği gerekçesiyle durdurma kararı almıştı. Aşı tüplerinin içinde tespit edilen maddenin metal içerikli olduğu kamuoyuna yansırken, hatalı partinin yalnızca Japonya'ya gönderildiğinin tespit edildiği belirtilmişti. Japonya Sağlık Bakanlığı buna rağmen aşılara bağlı olağandışı sağlık sorununun bildirilmediğini duyurmuştu.

İki şüpheli ölüm

Öte yandan, Moderna'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşıdan yaptıran 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıklanırken, şahısların içerisinde yabancı madde tespit edilen ve toplatma kararı alınan dozlardan yaptırdığı ortaya çıkmıştı. Aşılama ile ölüm sebebi arasında bağlantı bulunup bulunmadığı konusunda detaylı inceleme başlatılmıştı

Mayıs ayında onaylanmıştı

Japonya, Moderna üretimi Kovid-19 aşısının 18 yaş ve üstü kişilerde acil durumlarda kullanımına geçtiğimiz Mayıs ayında onay vermiş, Moderna aşıları ilk olarak Tokyo ve Osaka'da Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) tarafından kurulan kitlesel aşılama merkezlerinde ve yerel yönetimler, şirketler ile üniversiteler tarafından yürütülen aşılama programlarında kullanılmıştı. Temmuz ayında ise Moderna aşısının 12-17 yaş arasında kullanımına izin verilmişti.
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