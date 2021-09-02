https://tr.sputniknews.com/20210902/japonyadaki-moderna-asilarinda-siyah-parcaciklar-bulundugu-aciklandi-1048532640.html

Japonya'daki Moderna aşılarında 'siyah parçacıklar' bulunduğu açıklandı

Japonya'daki Moderna aşılarında 'siyah parçacıklar' bulunduğu açıklandı

ABD'li ilaç firması Moderna tarafından geliştirilen Kovid-19 aşılarında yabancı madde bulunması üzerine aşıların kullanımını askıya alan Japonya’da bu kez bir... 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T00:58+0300

2021-09-02T00:58+0300

2021-09-02T00:58+0300

koronavirüs

japonya

askıya alma

aşı

salgın

koronavirüs

kovid-19

moderna

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ABD'li ilaç firması Moderna tarafından üretilen koronavirüs aşılarının bazı tüplerinde yabancı madde tespit edilmesi nedeniyle riskli partide bulunan 1.63 milyon doz aşının kullanımının askıya alındığı Japonya'da bir kez daha yabancı maddeye rastlandığı kaydedildi. Kanagawa eyalet yönetiminden yapılan açıklamada, dün kontrol edilen bir aşı tüpünde tanımlanamayan 'siyah renkli parçacıklar' bulunduğu bildirildi. Aynı partinin kalan kısmının kullanımı da tedbir amaçlı durdurulurken, şüpheli aşıların daha önce 3 bin 790 kişiye uygulandığı öğrenildi.Mayıs'ta izin çıkmıştıJaponya, Moderna aşısının 18 yaş ve üstü kişilerde acil durumlarda kullanımına geçtiğimiz mayıs ayında onay vermiş, aşılar ilk olarak Tokyo ve Osaka'da Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) tarafından kurulan kitlesel aşılama merkezlerinde, yerel yönetimlerde ve şirketler ile üniversiteler tarafından yürütülen aşılama programlarında kullanılmıştı. Temmuz ayında ise Moderna aşısının 12-17 yaş arasında kullanımına izin verilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210830/japonyada-bir-milyon-moderna-asisi-daha-askiya-alindi--1048443015.html

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japonya, askıya alma, aşı, salgın, koronavirüs, kovid-19, moderna