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Japonya'daki Moderna aşılarında 'siyah parçacıklar' bulunduğu açıklandı
Japonya'daki Moderna aşılarında 'siyah parçacıklar' bulunduğu açıklandı
ABD'li ilaç firması Moderna tarafından geliştirilen Kovid-19 aşılarında yabancı madde bulunması üzerine aşıların kullanımını askıya alan Japonya’da bu kez bir... 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T00:58+0300
2021-09-02T00:58+0300
koronavirüs
japonya
askıya alma
aşı
salgın
koronavirüs
kovid-19
moderna
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ABD'li ilaç firması Moderna tarafından üretilen koronavirüs aşılarının bazı tüplerinde yabancı madde tespit edilmesi nedeniyle riskli partide bulunan 1.63 milyon doz aşının kullanımının askıya alındığı Japonya'da bir kez daha yabancı maddeye rastlandığı kaydedildi. Kanagawa eyalet yönetiminden yapılan açıklamada, dün kontrol edilen bir aşı tüpünde tanımlanamayan 'siyah renkli parçacıklar' bulunduğu bildirildi. Aynı partinin kalan kısmının kullanımı da tedbir amaçlı durdurulurken, şüpheli aşıların daha önce 3 bin 790 kişiye uygulandığı öğrenildi.Mayıs'ta izin çıkmıştıJaponya, Moderna aşısının 18 yaş ve üstü kişilerde acil durumlarda kullanımına geçtiğimiz mayıs ayında onay vermiş, aşılar ilk olarak Tokyo ve Osaka'da Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) tarafından kurulan kitlesel aşılama merkezlerinde, yerel yönetimlerde ve şirketler ile üniversiteler tarafından yürütülen aşılama programlarında kullanılmıştı. Temmuz ayında ise Moderna aşısının 12-17 yaş arasında kullanımına izin verilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210830/japonyada-bir-milyon-moderna-asisi-daha-askiya-alindi--1048443015.html
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japonya, askıya alma, aşı, salgın, koronavirüs, kovid-19, moderna

Japonya'daki Moderna aşılarında 'siyah parçacıklar' bulunduğu açıklandı

00:58 02.09.2021
© REUTERS / Blair GableModerna - koronavirüs aşısı
Moderna - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© REUTERS / Blair Gable
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ABD'li ilaç firması Moderna tarafından geliştirilen Kovid-19 aşılarında yabancı madde bulunması üzerine aşıların kullanımını askıya alan Japonya’da bu kez bir aşı tüpünde tanımlanamayan 'siyah parçacıklar' tespit edildiği duyuruldu. Son gelişme üzerine aşılama geçici olarak durduruldu.
ABD'li ilaç firması Moderna tarafından üretilen koronavirüs aşılarının bazı tüplerinde yabancı madde tespit edilmesi nedeniyle riskli partide bulunan 1.63 milyon doz aşının kullanımının askıya alındığı Japonya'da bir kez daha yabancı maddeye rastlandığı kaydedildi.
Kanagawa eyalet yönetiminden yapılan açıklamada, dün kontrol edilen bir aşı tüpünde tanımlanamayan 'siyah renkli parçacıklar' bulunduğu bildirildi.
Aynı partinin kalan kısmının kullanımı da tedbir amaçlı durdurulurken, şüpheli aşıların daha önce 3 bin 790 kişiye uygulandığı öğrenildi.
Moderna, koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
DÜNYA
Japonya'da bir milyon Moderna aşısı daha askıya alındı
30 Ağustos, 12:53

Mayıs'ta izin çıkmıştı

Japonya, Moderna aşısının 18 yaş ve üstü kişilerde acil durumlarda kullanımına geçtiğimiz mayıs ayında onay vermiş, aşılar ilk olarak Tokyo ve Osaka'da Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) tarafından kurulan kitlesel aşılama merkezlerinde, yerel yönetimlerde ve şirketler ile üniversiteler tarafından yürütülen aşılama programlarında kullanılmıştı.
Temmuz ayında ise Moderna aşısının 12-17 yaş arasında kullanımına izin verilmişti.
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