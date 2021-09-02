Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210902/katar-emiri-seyh-temim-mesut-ozili-kabul-etti-1048534413.html
Katar Emiri Şeyh Temim, Mesut Özil'i kabul etti
Katar Emiri Şeyh Temim, Mesut Özil'i kabul etti
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkeyi ziyaret eden Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil'i kabul etti. 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T02:56+0300
2021-09-02T02:56+0300
yaşam
türkiye
katar
mesut özil
şeyh temim bin hamad el sani
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1048534388_0:47:1201:722_1920x0_80_0_0_bf29a448f395d080bef74be3f68aeeb5.jpg
Katarlılar, ülkeyi ziyaret eden Özil'in Katar Emiri Şeyh Temim ile çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesaplarında yoğun şekilde paylaştı.Ülkedeki yerel medyada geçen haberlerde, Şeyh Temim'in Özil'i Emirlik Divanı'nda kabul ettiği belirtildi.Özil, Katar'ı ziyareti sırasında ülkedeki birçok spor tesisinde incelemelerde bulunurken, başkent Doha'daki Aspetar Spor Hastanesi'ni de ziyaret etti.Özil daha önce basına yaptığı açıklamada, 2020 Dünya Kupası'nın Katar'da düzenlenmesinden gurur duyduğunu söylemişti.
katar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1048534388_0:0:1201:900_1920x0_80_0_0_b32e996ec89c15c5aebd6594753e7c50.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, katar, mesut özil, şeyh temim bin hamad el sani

Katar Emiri Şeyh Temim, Mesut Özil'i kabul etti

02:56 02.09.2021
© AAKatar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkeyi ziyaret eden Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil'i kabul etti.
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkeyi ziyaret eden Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil'i kabul etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© AA
Abone ol
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkeyi ziyaret eden Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil'i kabul etti.
Katarlılar, ülkeyi ziyaret eden Özil'in Katar Emiri Şeyh Temim ile çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesaplarında yoğun şekilde paylaştı.
Ülkedeki yerel medyada geçen haberlerde, Şeyh Temim'in Özil'i Emirlik Divanı'nda kabul ettiği belirtildi.
Özil, Katar'ı ziyareti sırasında ülkedeki birçok spor tesisinde incelemelerde bulunurken, başkent Doha'daki Aspetar Spor Hastanesi'ni de ziyaret etti.
Özil daha önce basına yaptığı açıklamada, 2020 Dünya Kupası'nın Katar'da düzenlenmesinden gurur duyduğunu söylemişti.
301000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
03:25Ida Kasırgası’nın ardından ABD'nin Louisina eyaletinde benzin sıkıntısı başladı
03:23'Paris İklim Antlaşması Aralık'a kadar onaylanmazsa Türkiye, karbon vergisi ödemek zorunda kalacak'
03:12Hindistan’ı sarı listeye alan İngiltere, Türkiye’yi kırmızı listede bıraktı: Turizmciler tepkili
03:08Taliban: Katar ile Kabil Havaalanı konusunda henüz anlaşmaya varamadık
03:04Orman Genel Müdürlüğü: Bugün çıkan 11 yangının 9’unu kontrol altına aldık
02:56Katar Emiri Şeyh Temim, Mesut Özil'i kabul etti
02:30Belediyeden son 2 yılda emekli olanlara ücretsiz tatil
02:25ABD Dışişleri: Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki askeri işbirliği anlaşmasından haberdarız
02:09Amazon, 55 bin kişiyi işe alacak
01:59Rusya Savunma Bakanlığı: Yasadışı silahlı gruplar Halep'te Suriye ordusuna 3 kez ateş açtı
01:47Saadet Partisi'nden TÜİK'in büyüme rakamlarına göndermeli video
01:40Fitch: Avrupa Merkez Bankasının kilit faiz oranları 2025'e kadar değişmeyecek
01:40Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı: Putin-Zelenskiy zirvesinin hazırlığı en üst düzeyde yapılıyor
01:24Afganistan'ın Pervan vilayetinde Taliban ile silahlı gruplar arasında çatışma: 4 ölü
01:13Aydın'da Türk kara sularına itilen 144 düzensiz göçmen kurtarıldı
01:10Şemdinli’de orman yangını çıktı
01:02Rostec: Dünyada Kinjal füzesini vuracak bir sistem yok
01:00İngiltere'de koronavirüs salgınında son 6 ayın en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi
00:58Japonya'daki Moderna aşılarında 'siyah parçacıklar' bulunduğu açıklandı
00:47Fildişi Sahili'nde yaklaşık 2 milyar varillik petrol sahası keşfedildi