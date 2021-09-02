https://tr.sputniknews.com/20210902/katar-emiri-seyh-temim-mesut-ozili-kabul-etti-1048534413.html

Katar Emiri Şeyh Temim, Mesut Özil'i kabul etti

Katar Emiri Şeyh Temim, Mesut Özil'i kabul etti

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkeyi ziyaret eden Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil'i kabul etti. 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T02:56+0300

2021-09-02T02:56+0300

2021-09-02T02:56+0300

yaşam

türkiye

katar

mesut özil

şeyh temim bin hamad el sani

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Katarlılar, ülkeyi ziyaret eden Özil'in Katar Emiri Şeyh Temim ile çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesaplarında yoğun şekilde paylaştı.Ülkedeki yerel medyada geçen haberlerde, Şeyh Temim'in Özil'i Emirlik Divanı'nda kabul ettiği belirtildi.Özil, Katar'ı ziyareti sırasında ülkedeki birçok spor tesisinde incelemelerde bulunurken, başkent Doha'daki Aspetar Spor Hastanesi'ni de ziyaret etti.Özil daha önce basına yaptığı açıklamada, 2020 Dünya Kupası'nın Katar'da düzenlenmesinden gurur duyduğunu söylemişti.

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türkiye, katar, mesut özil, şeyh temim bin hamad el sani