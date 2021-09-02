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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210902/katar-kabildeki-havalimaninin-yeniden-faaliyete-girmesi-icin-talibanla-gorusuyoruz-1048543131.html
Katar: Kabil'deki havalimanının yeniden faaliyete girmesi için Taliban'la çalışıyoruz
Katar: Kabil'deki havalimanının yeniden faaliyete girmesi için Taliban'la çalışıyoruz
Katar Dışişleri Bakanlığı, Kabil'deki havalimanının yeniden faaliyete girmesi için Taliban'la çalışmaya başladıklarını açıkladı. 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T12:37+0300
2021-09-02T12:37+0300
2021-09-02T12:38+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
katar
taliban
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afganistan, katar, taliban
Katar: Kabil'deki havalimanının yeniden faaliyete girmesi için Taliban'la çalışıyoruz
12:37 02.09.2021 (güncellendi: 12:38 02.09.2021)
Ayrıntılar geliyor
Katar Dışişleri Bakanlığı, Kabil'deki havalimanının yeniden faaliyete girmesi için Taliban'la çalışmaya başladıklarını açıkladı.