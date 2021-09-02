Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Katar: Kabil'deki havalimanının yeniden faaliyete girmesi için Taliban'la çalışıyoruz
- Sputnik Türkiye, 1920
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210902/katar-kabildeki-havalimaninin-yeniden-faaliyete-girmesi-icin-talibanla-gorusuyoruz-1048543131.html
Katar: Kabil'deki havalimanının yeniden faaliyete girmesi için Taliban'la çalışıyoruz
Katar: Kabil'deki havalimanının yeniden faaliyete girmesi için Taliban'la çalışıyoruz
Katar Dışişleri Bakanlığı, Kabil'deki havalimanının yeniden faaliyete girmesi için Taliban'la çalışmaya başladıklarını açıkladı. 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T12:37+0300
2021-09-02T12:38+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
katar
taliban
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/sharing/article/tur/1048543131.jpg?1630575529
Ayrıntılar geliyor...
afganistan
katar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
afganistan, katar, taliban

Katar: Kabil'deki havalimanının yeniden faaliyete girmesi için Taliban'la çalışıyoruz

12:37 02.09.2021 (güncellendi: 12:38 02.09.2021)
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Katar Dışişleri Bakanlığı, Kabil'deki havalimanının yeniden faaliyete girmesi için Taliban'la çalışmaya başladıklarını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
100000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce