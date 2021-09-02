https://tr.sputniknews.com/20210902/kesmirin-onde-gelen-lideri-seyyid-ali-geylani-vefat-etti-1048531792.html

Keşmir'in önde gelen bağımsızlıkçı lideri Seyyid Ali Geylani vefat etti

Keşmir'in önde gelen bağımsızlıkçı lideri Seyyid Ali Geylani vefat etti

Keşmir'in statüsünün plebisitle belirlenmesini savunan Seyyid Ali Geylani'nin 91 yaşında vefat ettiği bildirildi. 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T00:18+0300

2021-09-02T00:18+0300

2021-09-02T00:18+0300

dünya

keşmir

keşmir sorunu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1048531767_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_66f424f87e14c306b248b181083ad5b0.jpg

Geylani’nin sözcüsü Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Eski Tüm Partiler Hürriyet Konferansı lideri Geylani’nin geç saatlerde, ev hapsinde tutulduğu Srinagar’daki evinde yaşamını yitirdiğini doğruladı.Cammu Keşmir'in Pakistan ve Hindistan arasında ihtilafa neden olan Keşmir bölgesinin Birleşmiş Milletler kararları uyarınca, plebisitle belirlenmesini savunan 91 yaşındaki Geylani'nin, 2010 yılından bu yana hayatının büyük bir kısmını ev hapsinde geçirdiği belirtildi.​​​​​​​​​​​​​​Bağımsızlık yanlısı partileri tek çatı altında topladıKeşmir'in bağımsızlık yanlısı siyasi liderlerinden Geylani, siyasal yaşamına Keşmir Cemaati İslami Partisi içinde başladı.Daha sonra partiden ayrılarak "Tahrik-i Hürriyet" adı verilen ve bağımsızlık yanlısı partileri tek çatı altında toplayan Tüm Partiler Hürriyet Konferansını kuran Geylani, hazirana kadar konferansın genel başkanlığını ve dağıtılan Cammu Keşmir Yasama Meclisinde de milletvekilliği yapmıştı.Keşmir sorunuİngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.Hindistan yönetimi, halk oylamasına karşı tutum benimserken, Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.​​​​​​​

keşmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

keşmir, keşmir sorunu