https://tr.sputniknews.com/20210902/kim-milyoner-olmak-ister-yarismasiyla-taninan-akademisyen-hayatini-kaybetti-1048557300.html

‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasıyla tanınan akademisyen hayatını kaybetti

‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasıyla tanınan akademisyen hayatını kaybetti

‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasıyla tanınan ve yarışmada beyninde bir tümör olduğunu açıklayan akademisyen Başak Bozan yaşamını yitirdi. 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T18:21+0300

2021-09-02T18:21+0300

2021-09-02T18:21+0300

türkiye

türkiye

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beyin tümörü

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Türkiye’nin ön seçimle seçilen ilk kadın milletvekili, 13’üncü dönem Edirne milletvekili merhume öğretmen Türkan Seçkin’in torunu Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Öğretim Görevlisi Başak Bozan, geçen yıl katıldığı bir televizyon kanalında yayınlanan yarışmada beyin tümörü rahatsızlığı olduğunu açıkladı.Hastalığını ilk kez burada açıklayan Bozan, kazanacağı ödülü tedavisi için harcayacağını söyledi. Dördüncü evrede olan hastalığı nedeniyle son bir yıldır mesleğini yapamadığını belirten 16 yıllık İngilizce öğretmeni Başak Bozan, öğrencilerinden bahsederken hem duygulandı, hem de duygulandırdı.Durumu kötüye giden Başak Bozan, dün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Trakya Üniversitesi Rektörlüğü de Bozan için taziye mesajı yayınladı.

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türkiye, akademisyen, kim milyoner olmak ister, hastalık, tümör, beyin tümörü