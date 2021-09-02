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Kovid-19'a 'aldatmaca' diyen eski CIA görevlisi koronavirüsten öldü
Kovid-19'a 'aldatmaca' diyen eski CIA görevlisi koronavirüsten öldü
Kovid-19 salgınının 'aldatmaca' olduğunu ileri süren ve komplo teorileri hareketi QAnon'u destekleyen eski CIA görevlisi Robert David Steele, koronavirüs... 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T14:43+0300
2021-09-02T14:43+0300
abd
cia
koronavirüs
qanon
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Kısa süre önce koronavirüs salgınına ilişkin aldatmaca olduğunu ve aşı olmayacağını söyleyen eski CIA çalışanı Steele, 17 Ağustos'ta Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Koronavirüs'e yakalandığını kişisel bloğunda "Bugün 'COVID' dedikleri şey için testim pozitif çıktı. Buna rağmen aşı yaptırmayacağım, ancak sonuç şu ki ciğerlerim çalışmıyor" ifadeleriyle duyuran Steele, durumunun kötüleşmesi üzerine Florida'da hastaneye kaldırıldı. Hastanede solunum cihazına bağlıyken 'ölüme yakınlaştığı bir deneyim' yaşadığını belirten ve Kovid-19'un gerçek olmadığını söyleyen Steel, 30 Ağustos'ta ise Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Steele'nin ölümünü, kendisi gibi komplo teorisyeni olan yakın arkadaşı Mark Tassi duyurdu. Tassi, Steel'in Kovid-19 değil, tedavi süresinde kullanılan antiviral ilaçlar veya solunum cihazı nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürdü ve ölümün 'şüpheli' olduğunu savundu. Steele, geçen yıl bir Vice'a verdiği röportajda , Kovid-19'u 'aldatmaca' olarak adlandıran ilk kişi olduğunu iddia etmişti. İnsan Hakları Araştırma ve Eğitim Enstitüsü'ne göre Steele, anti-Semitik inançlara sahipti. Aşırı sağcı komplo teorileri hareketi olarak bilinen QAnon'a açık destek veren Steele, NASA'nın Mars'ta bir çocuk köle kolonisi işlettiğini savunuyordu.
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abd, cia, koronavirüs, qanon

Kovid-19'a 'aldatmaca' diyen eski CIA görevlisi koronavirüsten öldü

14:43 02.09.2021
© Fotoğraf : Instagram/Robert David SteeleRobert David Steele
Robert David Steele - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© Fotoğraf : Instagram/Robert David Steele
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Kovid-19 salgınının 'aldatmaca' olduğunu ileri süren ve komplo teorileri hareketi QAnon'u destekleyen eski CIA görevlisi Robert David Steele, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Kısa süre önce koronavirüs salgınına ilişkin aldatmaca olduğunu ve aşı olmayacağını söyleyen eski CIA çalışanı Steele, 17 Ağustos'ta Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Koronavirüs'e yakalandığını kişisel bloğunda "Bugün 'COVID' dedikleri şey için testim pozitif çıktı. Buna rağmen aşı yaptırmayacağım, ancak sonuç şu ki ciğerlerim çalışmıyor" ifadeleriyle duyuran Steele, durumunun kötüleşmesi üzerine Florida'da hastaneye kaldırıldı.
Hastanede solunum cihazına bağlıyken 'ölüme yakınlaştığı bir deneyim' yaşadığını belirten ve Kovid-19'un gerçek olmadığını söyleyen Steel, 30 Ağustos'ta ise Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
Steele'nin ölümünü, kendisi gibi komplo teorisyeni olan yakın arkadaşı Mark Tassi duyurdu.
Tassi, Steel'in Kovid-19 değil, tedavi süresinde kullanılan antiviral ilaçlar veya solunum cihazı nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürdü ve ölümün 'şüpheli' olduğunu savundu.
Steele, geçen yıl bir Vice'a verdiği röportajda , Kovid-19'u 'aldatmaca' olarak adlandıran ilk kişi olduğunu iddia etmişti. İnsan Hakları Araştırma ve Eğitim Enstitüsü'ne göre Steele, anti-Semitik inançlara sahipti. Aşırı sağcı komplo teorileri hareketi olarak bilinen QAnon'a açık destek veren Steele, NASA'nın Mars'ta bir çocuk köle kolonisi işlettiğini savunuyordu.
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