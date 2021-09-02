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Kremlin: ABD'nin Kiev'e askeri yardımı Donbass'taki gerginliği tırmandırabilir
Kremlin: ABD'nin Kiev'e askeri yardımı Donbass'taki gerginliği tırmandırabilir
Kremlin Sözcüsü Peskov, Washington'un Kiev’e askeri yardım sağlama planlarının Ukrayna’nın güneydoğusundaki çatışmayı olumsuz etkileyebileceğini belirtti. 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T15:39+0300
2021-09-02T15:40+0300
dünya
abd
ukrayna
kremlin
dmitriy peskov
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında Washington'un Kiev’e askeri yardım sağlama planlarına dikkat çekerek, bu yönde atılabilecek adımların Ukrayna’nın güneydoğusundaki çatışmayı olumsuz etkileyebileceğini söyledi.Peskov, “ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardım sağlama planları da dikkatimizi çekti. Bunun, ülkenin güneydoğusundaki iç çatışmayı güç kullanarak çözme girişimleri açısından Ukrayna tarafının öngörülemeyen eylemlerine yol açabileceğine inanıyoruz, bu çok tehlikeli” diye konuştu.Bununla birlikte Washington'un Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e Minsk anlaşmalarının uygulanması ile ilgili herhangi bir istek sunmadığına dikkat çeken Peskov, “(Görüşmeye ilişkin) açıklamada bu konuda tek bir kelime dahi görmedik” vurgusunu yaptı.‘Kiev ve Washington'un Rusya'ya karşı dostluk kuracaklarından üzüntü duyuyoruz’Kremlin Sözcüsü, Moskova’nın Kiev ve Washington'un kendileri için değil, Rusya'ya karşı koymak için dostane ilişkiler kurma planları yaptıklarından üzüntü duyduğuna dikkat çekti.“Rusya konusunun ABD-Ukrayna görüşmelerinin gündeminin üst sıralarında yer alması da dikkatimizi çekti. Ne yazık ki genelde eksi işaretiyle. Daha basit ifadeyle, büyük bir olasılıkla Rusya’ya karşı Ukrayna-ABD dostluğu söz konusu. Yani onlar kendileri için değil, Rusya’ya karşı dostluk kuruyorlar” diyen Peskov, ekledi:Ukrayna ve ABD liderlerinin Kırım ve ‘diğer tüm konularla ilgili’ Rusya karşıtı söylemlerinin de üzüntüye yol açtığını ifade eden Peskov, “Muhtemelen en fazla bu kadar” ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20210831/ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy-washingtona-is-ziyaretine-gitti-1048470630.html
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abd, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov

Kremlin: ABD'nin Kiev'e askeri yardımı Donbass'taki gerginliği tırmandırabilir

15:39 02.09.2021 (güncellendi: 15:40 02.09.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına gir Dmitriy Peskov
 Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© Sputnik
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Washington'un Kiev’e askeri yardım sağlama planlarının Ukrayna’nın güneydoğusundaki çatışmayı olumsuz etkileyebileceğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında Washington'un Kiev’e askeri yardım sağlama planlarına dikkat çekerek, bu yönde atılabilecek adımların Ukrayna’nın güneydoğusundaki çatışmayı olumsuz etkileyebileceğini söyledi.
Peskov, “ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardım sağlama planları da dikkatimizi çekti. Bunun, ülkenin güneydoğusundaki iç çatışmayı güç kullanarak çözme girişimleri açısından Ukrayna tarafının öngörülemeyen eylemlerine yol açabileceğine inanıyoruz, bu çok tehlikeli” diye konuştu.
Bununla birlikte Washington'un Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e Minsk anlaşmalarının uygulanması ile ilgili herhangi bir istek sunmadığına dikkat çeken Peskov, “(Görüşmeye ilişkin) açıklamada bu konuda tek bir kelime dahi görmedik” vurgusunu yaptı.
‘Kiev ve Washington'un Rusya'ya karşı dostluk kuracaklarından üzüntü duyuyoruz’
Kremlin Sözcüsü, Moskova’nın Kiev ve Washington'un kendileri için değil, Rusya'ya karşı koymak için dostane ilişkiler kurma planları yaptıklarından üzüntü duyduğuna dikkat çekti.
“Rusya konusunun ABD-Ukrayna görüşmelerinin gündeminin üst sıralarında yer alması da dikkatimizi çekti. Ne yazık ki genelde eksi işaretiyle. Daha basit ifadeyle, büyük bir olasılıkla Rusya’ya karşı Ukrayna-ABD dostluğu söz konusu. Yani onlar kendileri için değil, Rusya’ya karşı dostluk kuruyorlar” diyen Peskov, ekledi:
“Bu ancak üzüntüye yol açabilir.”
Ukrayna ve ABD liderlerinin Kırım ve ‘diğer tüm konularla ilgili’ Rusya karşıtı söylemlerinin de üzüntüye yol açtığını ifade eden Peskov, “Muhtemelen en fazla bu kadar” ifadesini kullandı.
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