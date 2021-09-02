https://tr.sputniknews.com/20210902/kremlin-afganistanin-teroristler-icin-siginak-haline-gelmemesi-onemli-1048553657.html

Kremlin: Afganistan'ın teröristler için sığınak haline gelmemesi önemli

Kremlin: Afganistan'ın teröristler için sığınak haline gelmemesi önemli

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Afganistan’la ilişkilerin yeni yönetimin ilk eylemlerine bağlı olduğunu, bu ülkenin teröristler için sığınak haline gelmemesi... 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T16:47+0300

2021-09-02T16:47+0300

2021-09-02T16:47+0300

taliban kontrolünde afganistan

rusya

afganistan

taliban

kremlin

dmitriy peskov

doğu ekonomik forumu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/10/1048073246_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f3baa02223451eecfa0869a73e07e38b.jpg

Peskov, Doğu Ekonomik Forumu kapsamında İzvesiya gazetesine yaptığı açıklamada, “Taliban yönetiminin ilk adımlarını görüp anlamamız gerekiyor. Afganistan'ın, 20 yıl önce olduğu gibi, çok sayıda terörist grup için sığınak haline gelmemesi bizim için her şeyden önemli” ifadesini kullandı.“Uyuşturucu ticaretini durdurmaya yönelik güçlü tedbirlerin alınması da bizim için önemli” diyen Kremlin Sözcüsü, “Taliban artık bir tür hükümet kurmuş durumda, bildiğimiz kadarıyla ilk atamalar yapmışlar, fakat Taliban’ın Afganistan’ın başındaki ilk adımlarının tam olarak ne olacağını bekleyip göreceğiz” diye ekledi.

rusya

afganistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, afganistan, taliban, kremlin, dmitriy peskov, doğu ekonomik forumu