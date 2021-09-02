Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
Kremlin: Afganistan'ın teröristler için sığınak haline gelmemesi önemli
© AP Photo / Rahmat GulAfganistan'da yeni dönem | Rusya: Taliban’ın temel insan haklarını gözeteceğini umuyoruz
© AP Photo / Rahmat Gul
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Afganistan’la ilişkilerin yeni yönetimin ilk eylemlerine bağlı olduğunu, bu ülkenin teröristler için sığınak haline gelmemesi gerektiğini belirtti.
Peskov, Doğu Ekonomik Forumu kapsamında İzvesiya gazetesine yaptığı açıklamada, “Taliban yönetiminin ilk adımlarını görüp anlamamız gerekiyor. Afganistan'ın, 20 yıl önce olduğu gibi, çok sayıda terörist grup için sığınak haline gelmemesi bizim için her şeyden önemli” ifadesini kullandı.
“Uyuşturucu ticaretini durdurmaya yönelik güçlü tedbirlerin alınması da bizim için önemli” diyen Kremlin Sözcüsü, “Taliban artık bir tür hükümet kurmuş durumda, bildiğimiz kadarıyla ilk atamalar yapmışlar, fakat Taliban’ın Afganistan’ın başındaki ilk adımlarının tam olarak ne olacağını bekleyip göreceğiz” diye ekledi.