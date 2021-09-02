https://tr.sputniknews.com/20210902/kremlin-ukraynanin-nato-uyeligi-rusya-icin-tehlikeli-1048561401.html

Kremlin: Ukrayna'nın NATO üyeliği Rusya için tehlikeli

Kremlin: Ukrayna'nın NATO üyeliği Rusya için tehlikeli

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın NATO'ya katılımının, ittifakın askeri altyapısını Rusya sınırlarına taşıyacağından Moskova için tehlikeli olduğunu... 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T22:19+0300

2021-09-02T22:19+0300

2021-09-02T22:19+0300

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vladimir zelenskiy

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Joe Biden arasında Beyaz Saray'da gerçekleştirilen görüşmeyi değerlendiren Peskov, Kremlin’in başta Ukrayna’nın olası NATO üyeliği olmak üzere, görüşmenin sonuçlarını yakından takip ettiğini belirtti.Peskov, "Potansiyel olarak bu bizim için çok tehlikeli, çünkü NATO bu şekilde askeri altyapısını sınırlarımıza yaklaştırmaya devam edecek" dedi.Peskov ayrıca, Rusya’nın ülke güvenliğini sağlama yönünde gerekli önlemleri alacağını da sözlerine ekledi.İki liderin görüşmesinin ardından yapılan açıklamada, Washington'un Ukrayna'nın NATO'ya üye olma arzusunu desteklediği ve Kiev’e yönelik askeri eğitim programını sürdüreceği belirtilmişti.Aralık 2014'te Ukrayna devletinin 'bağlantısız statüsünden' vazgeçtiğini ilan eden Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada, Haziran 2016'da NATO üyeliğini ülkenin dış politikasının ana hedefi olarak belirlemişti. Şubat 2019'da Rada’nın ülkenin Avrupa Birliği (AB) ve NATO’ya üye olma yolunu pekiştiren anayasa değişikliklerini onaylamasının ardından, Ukrayna 'geliştirilmiş fırsatlar ortağı' statüsünü alan altıncı ülke olmuştu.Eski NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen ise, Kiev'in ittifaka üye olabilmesi için uygulanması çok zaman alacak kriterlere ulaşması gerektiğini vurgulamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210902/ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy-biden-ile-guvenlik-meselelerini-gorustum-1048531471.html

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rusya, ukrayna, nato, kremlin, dmitriy peskov, joe biden, vladimir zelenskiy