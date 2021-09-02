McDonald's ABD'de işgücü sıkıntısı gerekçesiyle 14 yaşındaki çocukları işe alıyor

Oregon'da Kovid-19 salgınının ardından başlayan iş gücü sıkıntısı yaşadıklarını belirten fast-food restoran zinciri McDonald's şubesi, 14 ve 15 yaşındakiler için iş ilanı çıktı.Restoran işletmecisi Heather Kennedy, Business Insider'a yaptığı açıklamada, ailesinin ve kendisinin yaklaşık 40 yıldır McDonald's franchise'larını işlettiğini ve şimdiye kadar bu tür personel eksikliğinin hiç yaşanmadığını söyledi. Kennedy, minimum maaş ücretini artırmasına rağmen iş gücü sıkıntısı yaşadıklarını ve bu yüzden gençleri iş başvurusunda bulunmaya çağırdıklarını belirtti. Kennedy, ilan açmalarının ardından 25 başvuru aldıklarını söyledi. 'Şimdi de çocukların emeğini sömürmeye çalışacaklar'Söz konusu iş ilanı eyalet yasalarına uygun olsa da vatandaşlar sosyal medyada McDonald's'a tepki gösterdi. Bir kullanıcı, "Milyar dolarca kâr eden şirketler, çalışan işçilere düzgün ücret bile ödemezken, şimdi de çocukların emeğini sömürmeye çalışacaklar" dedi. ABD'de eyaletlere göre çalışma kanunları değişiklik gösterse de Oregon'da 14 yaş ve üzeri kişilerin eğitimlerini engellemeyecek şekilde, belirli saat sınırlaması ise basit işlerde çalışmalarına izin veriliyor. Son zamanlarda, ülkedeki Buger King ve Wendy's şubelerinin de genç yaştakileri işe almaya başladığı belirtildi.
ABD'nin Oregon eyaletindeki McDonald's restoranı, iş gücü sıkıntısını gerekçe göstererek 14 ve 15 yaşındakileri iş başvurusunda bulunmaya çağırdı. İlana başvurular olduğu belirtilirken bazı vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
Oregon'da Kovid-19 salgınının ardından başlayan iş gücü sıkıntısı yaşadıklarını belirten fast-food restoran zinciri McDonald's şubesi, 14 ve 15 yaşındakiler için iş ilanı çıktı.
Restoran işletmecisi Heather Kennedy, Business Insider'a yaptığı açıklamada, ailesinin ve kendisinin yaklaşık 40 yıldır McDonald's franchise'larını işlettiğini ve şimdiye kadar bu tür personel eksikliğinin hiç yaşanmadığını söyledi.
Kennedy, minimum maaş ücretini artırmasına rağmen iş gücü sıkıntısı yaşadıklarını ve bu yüzden gençleri iş başvurusunda bulunmaya çağırdıklarını belirtti. Kennedy, ilan açmalarının ardından 25 başvuru aldıklarını söyledi.
'Şimdi de çocukların emeğini sömürmeye çalışacaklar'
Söz konusu iş ilanı eyalet yasalarına uygun olsa da vatandaşlar sosyal medyada McDonald's'a tepki gösterdi. Bir kullanıcı, "Milyar dolarca kâr eden şirketler, çalışan işçilere düzgün ücret bile ödemezken, şimdi de çocukların emeğini sömürmeye çalışacaklar" dedi.
Billion dollar profitable corporations will literally try to exploit child labor before offering to pay workers living wages. pic.twitter.com/rd6TDxPn0d
ABD'de eyaletlere göre çalışma kanunları değişiklik gösterse de Oregon'da 14 yaş ve üzeri kişilerin eğitimlerini engellemeyecek şekilde, belirli saat sınırlaması ise basit işlerde çalışmalarına izin veriliyor.
Son zamanlarda, ülkedeki Buger King ve Wendy's şubelerinin de genç yaştakileri işe almaya başladığı belirtildi.