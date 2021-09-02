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https://tr.sputniknews.com/20210902/meb-yeni-ogretim-yili-takvimini-acikladi-1048544599.html
MEB yeni öğretim yılı takvimini açıkladı
MEB yeni öğretim yılı takvimini açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılının takvimini paylaştı. Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, ders zili 6 Eylül’de çalacak. Birinci... 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T13:10+0300
2021-09-02T13:11+0300
türkiye
milli eğitim bakanlığı (meb)
eğitim
öğretim
takvim
öğrenciler
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi hatırlattı.Yeni eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos'ta başladı.Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfların 31 Ağustos'ta başlayan uyum eğitimi de yarın tamamlanacak.Yarı yıl tatili 15-19 KasımTakvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, ders zili 6 Eylül’de çalacak. Birinci dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında olacak.Yarı yıl tatili 24 Ocak-4 Şubat’ı kapsayacak.2. dönem ara tatili 11-15 Nisan’da olacak. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.
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milli eğitim bakanlığı (meb), eğitim, öğretim , takvim, öğrenciler

MEB yeni öğretim yılı takvimini açıkladı

13:10 02.09.2021 (güncellendi: 13:11 02.09.2021)
© AATürkiye, ilkokul, öğrenci, sınıf
Türkiye, ilkokul, öğrenci, sınıf - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© AA
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Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılının takvimini paylaştı. Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, ders zili 6 Eylül’de çalacak. Birinci dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında olacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi hatırlattı.
Yeni eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos'ta başladı.
Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfların 31 Ağustos'ta başlayan uyum eğitimi de yarın tamamlanacak.
Yarı yıl tatili 15-19 Kasım

Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, ders zili 6 Eylül’de çalacak. Birinci dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında olacak.
Yarı yıl tatili 24 Ocak-4 Şubat’ı kapsayacak.

2. dönem ara tatili 11-15 Nisan’da olacak. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.
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