https://tr.sputniknews.com/20210902/milli-egitim-bakani-ozer-okullarimiz-ilk-acilan-ve-son-kapatilan-yerler-olmalidir-1048561877.html

Milli Eğitim Bakanı Özer: Okullarımız ilk açılan ve son kapatılan yerler olmalıdır

Milli Eğitim Bakanı Özer: Okullarımız ilk açılan ve son kapatılan yerler olmalıdır

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, uyum eğitiminin başlamasına ilişkin, "Yaklaşık 2.5 milyon öğrenci ve 165 bin öğretmenimiz sahada. Aşı olmasa bile PCR'la... 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T22:46+0300

2021-09-02T22:46+0300

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yaşam

milli eğitim bakanlığı

mahmut özer

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Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın katılımıyla Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.Özer, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin "Okullarımız ilk açılan ve son kapatılan yerler olmalıdır." dedi.Bakan Özer, uyum eğitiminin başlamasına ilişkin, "Yaklaşık 2.5 milyon öğrenci ve 165 bin öğretmenimiz sahada. Aşı olmasa bile PCR'la ilgili bize intikal eden bir problem yok." değerlendirmesinde bulundu

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

milli eğitim bakanlığı, mahmut özer