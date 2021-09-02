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Milli Eğitim Bakanı Özer: Okullarımız ilk açılan ve son kapatılan yerler olmalıdır
Milli Eğitim Bakanı Özer: Okullarımız ilk açılan ve son kapatılan yerler olmalıdır
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, uyum eğitiminin başlamasına ilişkin, "Yaklaşık 2.5 milyon öğrenci ve 165 bin öğretmenimiz sahada. Aşı olmasa bile PCR'la... 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T22:46+0300
2021-09-02T22:48+0300
yaşam
milli eğitim bakanlığı
mahmut özer
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Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın katılımıyla Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.Özer, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin "Okullarımız ilk açılan ve son kapatılan yerler olmalıdır." dedi.Bakan Özer, uyum eğitiminin başlamasına ilişkin, "Yaklaşık 2.5 milyon öğrenci ve 165 bin öğretmenimiz sahada. Aşı olmasa bile PCR'la ilgili bize intikal eden bir problem yok." değerlendirmesinde bulundu
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milli eğitim bakanlığı, mahmut özer

Milli Eğitim Bakanı Özer: Okullarımız ilk açılan ve son kapatılan yerler olmalıdır

22:46 02.09.2021 (güncellendi: 22:48 02.09.2021)
© AA Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© AA
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, uyum eğitiminin başlamasına ilişkin, "Yaklaşık 2.5 milyon öğrenci ve 165 bin öğretmenimiz sahada. Aşı olmasa bile PCR'la ilgili bize intikal eden bir problem yok." dedi. Özer, okulların en son kapatılması gereken kurumlar olduğunu da söyledi.
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın katılımıyla Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Özer, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin "Okullarımız ilk açılan ve son kapatılan yerler olmalıdır." dedi.
Bakan Özer, uyum eğitiminin başlamasına ilişkin, "Yaklaşık 2.5 milyon öğrenci ve 165 bin öğretmenimiz sahada. Aşı olmasa bile PCR'la ilgili bize intikal eden bir problem yok." değerlendirmesinde bulundu
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